Η Κύπρος απέστειλε επίσημη επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες στην οποία καταγράφει εκτενή σειρά παραβιάσεων από την Τουρκία που αφορούν τον εναέριο χώρο, τα χωρικά ύδατα και τους κανονισμούς πτήσεων το τελευταίο τετράμηνο του 2025.

Στην επιστολή της, η κυπριακή Μόνιμη Αντιπροσωπεία αναφέρει ότι επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή του Γενικού Γραμματέα σε «μακρύ κατάλογο παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου της Κύπρου, των διεθνών κανονισμών εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Κύπρου, των χωρικών υδάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας και της παράνομης χρήσης κλειστών λιμανιών και αεροδρομίων», οι οποίες —όπως αναφέρεται— πραγματοποιήθηκαν από τουρκικές αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου–Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με το έγγραφο, καταγράφηκαν συνολικά «921 αεροπορικές και 40 ναυτικές παραβιάσεις». Διευκρινίζεται ότι «οι 388 από τις 921 αεροπορικές παραβιάσεις πραγματοποιήθηκαν από τουρκικά μη επανδρωμένα στρατιωτικά αεροσκάφη (UAVs)» και «151 από τουρκικά οπλισμένα μαχητικά αεροσκάφη». Επιπλέον, υποστηρίζεται ότι η Τουρκία προχώρησε σε «μη εξουσιοδοτημένες στρατιωτικές ασκήσεις κατά παράβαση του εθνικού εναέριου χώρου της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Η Λευκωσία υποστηρίζει ότι τα περιστατικά αυτά, μαζί με «σχεδόν καθημερινές παραβιάσεις από τις τουρκικές κατοχικές δυνάμεις του στρατιωτικού status quo στο νησί και την ενίσχυση στρατιωτικών υποδομών στις κατεχόμενες περιοχές», παραβιάζουν σαφώς την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου και καταδεικνύουν —όπως αναφέρεται— «την πλήρη περιφρόνηση της Τουρκίας προς τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο».

Στην επιστολή επισημαίνεται ακόμη ότι οι παραβιάσεις αυτές αντανακλούν «τη διαρκή επιθετική συμπεριφορά της κατοχικής δύναμης» και ότι «υπονομεύουν σοβαρά το αίσθημα ασφάλειας όλων των Κυπρίων».

Παρά τις ανησυχίες αυτές, η κυπριακή Αποστολή επαναλαμβάνει τη στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο πλαίσιο του ΟΗΕ και στη συνεχιζόμενη διπλωματική προσπάθεια. Στην επιστολή αναφέρεται ότι, «παρά τα ανωτέρω εμπόδια, η Κύπρος επαναβεβαιώνει την πλήρη στήριξη και ακλόνητη δέσμευση της στη συνεχιζόμενη εμπλοκή» του Γενικού Γραμματέα και της Προσωπικής Απεσταλμένης του, με στόχο τη δημιουργία των προϋποθέσεων για επανέναρξη των συνομιλιών.

Το έγγραφο επαναβεβαιώνει επίσης τον διαχρονικό στόχο μιας λύσης μετά από διαπραγμάτευση, υπογραμμίζοντας ότι «ο τελικός στόχος παραμένει μια διαρκής, συνολική και δίκαιη λύση βασισμένη σε διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως προβλέπεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Κλείνοντας η Κυπριακή Δημοκρατία ζήτησε η επιστολή της να κυκλοφορήσει ως επίσημο έγγραφο της 80ής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης καθώς και του Συμβουλίου Ασφαλείας.