Αλλαγές τους Συμβασιούχους Οπλίτες της Εθνικής Φρουράς αποφασίζει σήμερα το υπουργικό συμβούλιο.

Κατά την έναρξη της συνεδρία του σώματος, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανακοίνωσε τα εξής:

«Η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας μας όπως αποδείξαμε στην πράξη από την πρώτη στιγμή αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Και είχα πει σε πολλές περιπτώσεις ότι αυτή η ενίσχυση ξεκινά πρωτίστως από το ανθρώπινο δυναμικό της Εθνικής Φρουράς.

Και χαίρομαι σήμερα γιατί μετά από μεγάλη προσπάθεια αποφασίζουμε ειδικότερα σε σχέση με τους συμβασιούχους πολίτες,

Πρώτον, την αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης από τα 42 στα 57 χρόνια,

Δεύτερον, την αύξηση του ορίου πρόσληψης για να μπορεί κάποιος να διεκδικήσει θέση ΣΥΟΠ από τα 27 στα 35,

Τρίτον, ήταν ένα πάγιο αίτημα σε όλες τις επισκέψεις που είχα κάνει στα στρατόπεδα, θεσμοθετούμε αξιοκρατική διαδικασία μετεξέλιξης των ΣΥΟΠ μας σε συμβασιούχους υπαξιωματικούς, μετά από γραπτές εξετάσεις, ώστε να μπορούν να φτάσουν στο βαθμό του αρχιλοχία.

Τέταρτο, αυξάνουμε το μηνιαίο επίδομα των ΣΥΟΠ από 100 σε 150 ευρώ και από 200 σε 250 σ’ όσους υπηρετούν στα ΛΟΚ, στα ΟΥΚ, στα τμήματα αποναρκοθέτησης και στους νοσηλευτές».

Όπως σημείωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδη η δυνατότητα να λαμβάνονται αποφάσεις όπως η σημερινή προκύπτει «μέσα από την ανάπτυξη της οικονομίας», ώστε να «μπορούμε να επενδύουμε σε άλλους τομείς στην παιδεία, στην υγεία, στην ενίσχυση της άμυνας και της ασφάλειας της χώρας μας».

Καταλήγοντας τόνισε πως «αυτό είναι ένα άλλο παράδειγμα που υπεύθυνη οικονομική μας πολιτική μας επιτρέπει να προχωρούσαμε σε τέτοιες σημαντικές αποφάσεις».