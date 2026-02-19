Οι ηγέτες των Τουρκοκυπρίων φρόντιζαν διαχρονικά να τσιμεντώνονται πίσω από την αδιαλλαξία και να εκβιάζουν με μονομερή ικανοποίηση των απαιτήσεών τους, προκειμένου να μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία στο Κυπριακό. Μια τακτική που εφάρμοσε πρώτος ο Ραούφ Ντενκτάς και την οποία έχει υιοθετήσει κατά τρόπο απόλυτο και ο νυν Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, παρά το γεγονός ότι οι δύο έχουν αντίθετες ιδεολογικές ρίζες.

Ο Έρχιουρμαν είναι μόλις ο δεύτερος Τουρκοκύπριος ηγέτης που κλήθηκε να μιλήσει στις Συναντήσεις της Υψηλής Πύλης, Bab-i Ali, που διεξάγονται στην Κωνσταντινούπολη. Όντας ο δεύτερος μετά τον Ραούφ Ντενκτάς, όχι μόνο το επισήμανε κατά την ομιλία του, αλλά φρόντισε να δείξει ότι βρίσκεται και στον ίδιο δρόμο που χάραξε ο πρώην ηγέτης του κατοχικού καθεστώτος.

Όροι και προϋποθέσεις

Ενώ μέσα από συχνές αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγγέλλει τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για παιχνίδι επίρριψης ευθυνών και επιθέσεις, ο ίδιος κατά την ομιλία του -σύμφωνα με τα όσα μετέδωσαν τα τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης- ισχυρίστηκε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν επιθυμεί να μοιραστεί τις εξουσίες και τον πλούτο που υπάρχει στο νησί. Στη συνέχεια της ομιλίας του υποστήριξε και τα εξής:

Πρώτον: «Δεν μπορούν να αρχίσουν διαπραγματεύσεις χωρίς τη διασφάλιση της πολιτικής ισότητας και των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων. Αυτό είναι στάδιο πριν από τη διαπραγμάτευση. Χωρίς τη διασφάλιση της πολιτικής ισότητας, δεν θα παρακαθίσουμε στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης».

Δεύτερον: «Δεν θα αρχίσουν ξανά από το μηδέν οι διαπραγματεύσεις. Σε όποια θέματα υπήρξε σύγκλιση μέχρι το Κραν Μοντανά, αυτά ισχύουν. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η συζήτηση των πραγμάτων από το μηδέν».

Σε συνέντευξή του στο τουρκικό κανάλι NTV, ο Έρχιουρμαν ήταν ακόμα πιο ξεκάθαρος ως προς τον εκβιασμό της αποχής των όρων του, προκειμένου να δεχθεί να καθίσει ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων:

«Αν δεν αποδεχτούν την πολιτική ισότητα, αν δεν αποδεχτούν τον διαμοιρασμό του πλούτου του νησιού να μην αναγκάσουμε ξανά τους δύο λαούς να βιώσουν απογοήτευση. Θέτουμε ξεκάθαρα επί τάπητος ότι δεν θα αρχίσουν διαπραγματεύσεις ενόσω δεν τα αποδέχονται. Αν η επιθυμία είναι η λύση, αυτό θα γίνει με διαπραγμάτευση. Αν η επιθυμία είναι πράγματι η διαπραγμάτευση, ο δρόμος γι’ αυτό είναι να γίνει αποδεκτή η πολιτική ισότητα που είναι το νούμερο ένα. Τότε θα καταλάβουμε ότι είναι έτοιμοι για διαμοιρασμό».

Διαφορά μόνο στις λέξεις, όχι στο νόημα

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν στη συνέντευξή του φρόντισε να επιβεβαιώσει όσους υποστηρίζουν πως βρίσκεται, όπως και οι προκάτοχοί του, σε ευθυγράμμιση με την Άγκυρα. Ενώ διαψεύδει εκείνους που εντοπίζουν διαφορετικές θέσεις μέσα από τις λέξεις:

«Το δίκτυο διαβούλευσής μας ολοένα και αναπτύσσεται. Εδώ δεν υπάρχει πρόβλημα. Το σημαντικό δεν είναι να χρησιμοποιείς τις ίδιες λέξεις, είναι να ξεκινάς από το ίδιο σημείο. Και εμείς ξεκινούμε από το ίδιο σημείο», είπε ο Έρχιουρμαν απαντώντας σε ερώτηση εάν έχει διαφορές με την Άγκυρα.

Τόσο στη συνέντευξή του στο NTV, όσο και στην ομιλία του ο κατοχικός ηγέτης φρόντισε παράλληλα να ξεκαθαρίσει πως μέλημά του δεν είναι μόνο οι Τουρκοκύπριοι και το καθεστώς, αλλά και η διασφάλιση των συμφερόντων της Άγκυρας. Σύμφωνα με τον Έρχιουρμαν «οι Ελληνοκύπριοι» δεν μπορεί να λαμβάνουν αποφάσεις «εξ ονόματος ολόκληρου του νησιού» και «δεν μπορεί να παρακάμπτονται η «ΤΔΒΚ» και η Τουρκία».

Ανέφερε ότι στην Κύπρο υπάρχουν τρεις εγγυήτριες δυνάμεις και ότι οι Τουρκοκύπριοι είναι ένας από τους δύο ίσους ιδρυτικούς εταίρους. Ο Έρχιουρμαν ισχυρίστηκε ότι με τις ενέργειές της η ελληνοκυπριακή πλευρά παραβιάζει τα εγγυητικά δικαιώματα της Τουρκίας και παραγνωρίζει τους Τουρκοκύπριους.

Κατά τον κατοχικό ηγέτη, κάτω από φυσιολογικές συνθήκες ο Κιουτσιούκ θα ασκούσε βέτο για συμφωνίες μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ.

Ακόμα διαμαρτυρήθηκε γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να χρηματοδοτήσει το έργο Great Sea Interconnector γιατί κατά την άποψή του αποκλείστηκαν οι Τουρκοκύπριοι και η Τουρκία. Ενώ επικαλούμενος τις «υφιστάμενες γεωγραφικές συνθήκες θα ήταν πιο βιώσιμη οικονομικώς η σύνδεση από την Κύπρο στην Τουρκία, από εκεί στην Ελλάδα».

Νταηλίκια και απειλές

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν έβγαλε και μπόλικο νταηλίκι μέσα από την ομιλία του και προχώρησε σε απειλές κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ανέφερε πως «η νότια Κύπρος δεν θα μπορέσει να αναμετρηθεί ενάντια στην Τουρκία λόγω του ιστορικού της φόβου». Ενώ με δόση ειρωνείας συνέχισε λέγοντας: «Όταν δεν αρκεί η δύναμή σας ενάντια σε κάποιον, φωνάζετε τους μεγάλους αδελφούς για να σας στηρίξουν. Ουσιαστικά, αυτό προσπαθεί να κάνει η ελληνοκυπριακή πλευρά».

Συνέχισε την κινδυνολογία του υιοθετώντας ένα αφήγημα, μια θέση που χρησιμοποιήθηκε από τον χώρο της ελληνοκυπριακής Αριστεράς, ότι δηλαδή «το Ισραήλ χρησιμοποιεί την αεροπορική βάση στην Πάφο». Για να γίνει πιστευτός συνέδεσε τις ισραηλινές επιθέσεις του Ισραήλ κατά του Ιράν με απειλές της Τεχεράνης κατά βάσεων στο Ισραήλ: «Η Κύπρος είναι ένα μικρό μέρος. Αν έρθει πύραυλος από το Ιράν, δεν είναι γνωστό πού θα πέσει».