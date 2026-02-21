Ενέργεια και Υδατικό. Αυτοί είναι οι δύο βασικοί άξονες προτεραιοτήτων για την κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη. Η υψηλή τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και η πίεση στο σύστημα ηλεκτροδότησης, που εγκυμονεί κινδύνους για την επάρκεια κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και οι ελλείψεις στο υδατικό, οι οποίες έχουν ήδη οδηγήσει σε ανακοινώσεις για μέτρα προληπτικών περικοπών, συνιστούν τα δύο βασικά πεδία πρόκλησης και πίεσης για την κυβέρνηση, στα οποία έχει στραφεί και η μεγαλύτερη προσοχή της.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες μας, και για τα δύο ζητήματα αναμένονται εξελίξεις το επόμενο χρονικό διάστημα, με την κυβέρνηση να επιδιώκει να κεφαλαιοποιήσει, σε αυτά τα δύο μέτωπα, το αποτύπωμα της διπλωματικής πολιτικής της.

Στο πλαίσιο αυτό, η προσοχή στρέφεται κυρίως προς την κατεύθυνση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Τον περασμένο Δεκέμβριο ο Πρόεδρος της χώρας, Σεΐχης Mohammed bin Zayed al Nahyan επισκέφθηκε και επίσημα την Κύπρο. Τα ΗΑΕ ήταν επίσης η χώρα στην οποία η Λευκωσία αποτάθηκε και έλαβε βοήθεια, μάλιστα χωρίς οικονομικό κόστος, για την απόκτηση μικρών πλωτών μονάδων αφαλάτωσης.

Η προοπτική του IMEC, του διαδρόμου Ευρώπης – Μέσης Ανατολής – Ινδίας, προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για χώρες της Μέσης Ανατολής, με την Κύπρο να φιλοδοξεί να αποτελέσει την πύλη τους προς την Ευρώπη. Σε αυτή την εξίσωση εντάσσεται και η προοπτική της ενέργειας, μέσω σοβαρών οικονομικών επενδύσεων και αναπτυξιακών έργων στην περιοχή του Βασιλικού. Στα προεδρικά συρτάρια, ωστόσο, σύμφωνα με διαρροές από πηγές του Προεδρικού, υπάρχει και εναλλακτική επιλογή. Οι πληροφορίες επιμένουν ότι σύντομα αναμένονται εξελίξεις και στο συγκεκριμένο θέμα.

Πώς «δένουν» με το πολιτικό σκηνικό

Το Υδατικό και η Ενέργεια αποτελούν σημεία αναφοράς και για το υπόλοιπο της θητείας του Νίκου Χριστοδουλίδη, καθώς έχουν αξιολογηθεί ως βαρόμετρο για την κυβερνητική πολιτική και τον τρόπο με τον οποίο αυτή εισπράττεται από την κοινωνία των πολιτών.

Η απρόσμενη αναταραχή από την υπόθεση διαρροής του γνωστού βίντεο φαίνεται να έχει ξεπεραστεί, καθώς, όπως αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις, η εμπιστοσύνη προς την κυβέρνηση και η συνολική της εικόνα παραμένουν σταθερές. Σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφεται μάλιστα και βελτίωση, ακόμη και σε χρονικές περιόδους κοντά στη διαρροή του βίντεο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους βρίσκονται σε καλό δρόμο ως προς τον εντοπισμό των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση εκτιμά ότι στην κάλπη του ερχόμενου Μαΐου δοκιμάζονται τα κόμματα και όχι η ίδια. Για τον λόγο αυτό επιδιώκει να παραμείνει εκτός του προεκλογικού σκηνικού, αναγνωρίζοντας, ωστόσο, ότι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής εξίσωσης. Η ρευστότητα του σκηνικού δημιουργεί συνθήκες πολιτικής απορρύθμισης, με το ενδεχόμενο μιας νέας Βουλής χωρίς σταθερή πλειοψηφία.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η προσπάθεια του Προέδρου να προσδιορίσει τον χαρακτήρα, την κατεύθυνση και τον ιδεολογικό προσανατολισμό της κυβέρνησης, επαναλαμβάνοντας, τόσο σε συνεντεύξεις όσο και στο State of the Union, το δίπτυχο: κεντροδεξιά κυβέρνηση με πρόσημο τον κοινωνικό φιλελευθερισμό.

Εάν, λοιπόν, καταφέρει να δώσει λύσεις στα ζητήματα της Ενέργειας και του Υδατικού, εκτιμάται ότι θα έχει κερδίσει σε μεγάλο βαθμό την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και θα μπορέσει να καθορίσει εκ νέου τους όρους του πολιτικού παιχνιδιού.

Το «μαξιλαράκι» της οικονομίας

Η κυβέρνηση αισθάνεται, παράλληλα, την άνεση που της προσφέρει το οικονομικό απόθεμα, το οποίο της επιτρέπει να σχεδιάζει παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές παροχές. Με τη νέα χρονιά αναμένεται να αξιοποιήσει δυναμικά το «χαρτί» της οικονομίας, ενώ εκτιμάται ότι σύντομα θα αρχίσουν να διαφαίνονται και τα αποτελέσματα της φορολογικής μεταρρύθμισης.

Επόμενος άμεσος στόχος είναι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, η οποία αναμένεται να επιφέρει αυξήσεις στις συντάξεις σημαντικού αριθμού συνταξιούχων. Ο προσανατολισμός της κυβέρνησης εντάσσεται στον πέμπτο πυλώνα του προγράμματος διακυβέρνησης, που αφορά την καθημερινότητα του πολίτη. Σε αυτό το πλαίσιο, η στόχευση αφορά κυρίως την Παιδεία και την Υγεία, τομείς στους οποίους αναγνωρίζεται ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Το ζήτημα της αυτονόμησης των νοσηλευτηρίων παραμένει ένα από τα θέματα που η κυβέρνηση επιδιώκει να προωθήσει.

Ασφάλεια εντός και εκτός Κύπρου

Η ανάληψη του Υπουργείου Δικαιοσύνης από τον Κωνσταντίνο Φυτιρή έχει φέρει νέο αέρα στα ζητήματα ασφάλειας και στην προσπάθεια καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος, έναν τομέα στον οποίο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επιθυμούσε εξαρχής να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ειδικά μετά τα κρούσματα εγκληματικότητας που καταγράφονταν σε συγκεκριμένες περιοχές. Τα πρώτα δείγματα γραφής εκπέμπουν αισιόδοξα μηνύματα.

Στην εξίσωση της ασφάλειας εντάσσεται και το Μεταναστευτικό, όπου επίσης καταγράφονται σημαντικά αποτελέσματα. Την περασμένη Τετάρτη ανακοινώθηκαν και τα νέα κίνητρα για τους ΣΥΟΠ στην Εθνική Φρουρά, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διάφορα εξοπλιστικά προγράμματα, τόσο μέσω του SAFE όσο και μέσω αγορών από άλλες χώρες. Οι σχεδιασμοί αυτοί αξιοποιούν τόσο τις προοπτικές που δημιουργεί η άρση του αμερικανικού εμπάργκο πώλησης όπλων όσο και τη συνεργασία με το Ισραήλ.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι έχει διασφαλιστεί και η συμμετοχή κυπριακών εταιρειών στρατιωτικής βιομηχανίας στην παραγωγική διαδικασία.