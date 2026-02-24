Στη δημοσιοποίηση των ιδιωτικών εισφορών που έλαβε τον Ιανουάριο προχώρησε το Κίνημα Άλμα, επισημαίνοντας στην ανακοίνωσή του ότι η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της «δέσμευσής του στη διαφάνεια και την ανεξαρτησία από μεγάλα οικονομικά συμφέροντα».

Όπως αναφέρει το Κίνημα, παρ’ όλο που η νομοθεσία στην Κύπρο επιτρέπει στα πολιτικά κόμματα να λαμβάνουν μέχρι και €50.000 ετησίως από το ίδιο πρόσωπο, και κατ’ επέκταση εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από ομίλους εταιρειών, «εμείς, με βάση το Καταστατικό μας, επιλέξαμε ένα αυστηρότερο και πιο ηθικό πλαίσιο».

Δείτε αυτούσια την ανακοίνωση:

Η προσπάθεια για τη δημιουργία, τη λειτουργία και τη δράση του Κινήματός μας στηρίζεται αποκλειστικά σε εθελοντές, κάτι το οποίο θα συνεχίσει να γίνεται. Υπάρχουν, ωστόσο, βασικές λειτουργικές δαπάνες, για τις οποίες απαιτείται οικονομική κάλυψη.

Παρότι η νομοθεσία στην Κύπρο επιτρέπει στα πολιτικά κόμματα να λαμβάνουν μέχρι και €50.000 ετησίως από το ίδιο πρόσωπο, και κατ’ επέκταση εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από ομίλους εταιρειών, εμείς, με βάση το Καταστατικό μας, επιλέξαμε ένα αυστηρότερο και πιο ηθικό πλαίσιο.

Το κάναμε συνειδητά, γιατί θέλουμε το Άλμα να αποτελέσει πρότυπο διαφάνειας, ακεραιότητας και ανεξαρτησίας από μεγάλα οικονομικά συμφέροντα.

Η φιλοσοφία μας είναι απλή: Λίγα από πολλούς – όχι πολλά από λίγους.

Θέλουμε ένα Κίνημα που να στηρίζεται από τους πολίτες, όχι από μεγάλους χρηματοδότες. Ένα Κίνημα που θα λογοδοτεί μόνο στους πολίτες και όχι σε χρηματοδότες

Τι προβλέπει το Καταστατικό μας:

• Ανώτατο ποσό ιδιωτικής εισφοράς: €25.000 ετησίως ανά φυσικό πρόσωπο ή όμιλο συνδεδεμένων εταιρειών/προσώπων.

• Καμία εισφορά σε μετρητά – μόνο τραπεζικές συναλλαγές.

• Δεν γίνονται δεκτές εισφορές από πρόσωπα με φορολογικές οφειλές, ποινικές καταδίκες, αδειοδοτημένες εταιρείες στοιχημάτων/καζίνο, αλλοδαπούς κ.λπ.

• Όλες οι εισφορές άνω των €500 δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα μας μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τότε που έγιναν.

• Εισφορές κάτω των €500 απλώς καταγράφονται και ελέγχονται από τον Γενικό Ελεγκτή, όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Στη βάση των πιο πάνω, δίνουμε σήμερα στη δημοσιότητα τις εισφορές που έχουμε λάβει τον Ιανουάριο του 2026.

α/α Ημερ. εμβάσματος Ονοματεπώνυμο ή όνομα εταιρείας ΑΔΤ ή ΗΕ Ποσό € 1 26/1/2026 DRACOUDIS ENERGY LIMITED ΗΕ 91951 1500 2 29/1/2026 Φυσικό Πρόσωπο 1 100 3 30/1/2026 Φυσικό Πρόσωπο 2 499 4 30/1/2026 Φυσικό Πρόσωπο 3 200 ΣΥΝΟΛΟ 2.299

Όποιος ή όποια επιθυμεί να στηρίξει οικονομικά το Άλμα, μπορεί να στείλει μήνυμα στο info@almacy.org , αναγράφοντας το όνομά του/της όπως φαίνεται στην ταυτότητα, τον αριθμό κυπριακής ταυτότητας και την Επαρχία στην οποία διαμένει. Στη συνέχεια θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί του/της, για την παροχή των τραπεζικών μας στοιχείων και για περαιτέρω καθοδήγηση.

Με τη δική σας συμβολή, μπορούμε να χτίσουμε ένα κόμμα συμμετοχικό, σύγχρονο και πραγματικά ανεξάρτητο από οικονομικά συμφέροντα.

Παράλληλα, υλοποιούμε στην πράξη τη δική μας δέσμευση για πλήρη διαφάνεια και τη διασφάλιση ότι κάθε εισφορά χρησιμοποιείται για την κοινή, συλλογική μας προσπάθεια.