Στις συναντήσεις που θα έχει κατά την επίσημη επίσκεψη του στη Ρώμη, για την οποία αναχωρεί σήμερα, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, προσερχόμενος το πρωί στο Συνέδριο Battlefield Redefined 2026.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, και ερωτηθείς για τη μετάβαση του στη Ρώμη, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «βασικός στόχος της επίσκεψής μου είναι η κοινή πολιτική βούληση-θα γίνουν και σχετικές δηλώσεις μετά τη συνάντησή μου σήμερα το απόγευμα με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό- για να αναβαθμίσουμε τις σχέσεις μας με την Ιταλία σε όλους τους τομείς. Δηλαδή, το επίπεδο που έχουμε με άλλα ευρωπαϊκά κράτη, και δίνουμε εδώ το παράδειγμα της Γαλλίας που έχουμε μια ιδιαίτερα αναβαθμισμένη σχέση. Αυτός είναι ο στόχος και από πλευράς Ιταλίας και από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας σε διάφορους τομείς.

Επειδή βρίσκομαι εδώ σε μια πολύ σημαντική έκθεση που γίνεται για την κυπριακή αμυντική βιομηχανία και όχι μόνο, θέλω να πω ότι είναι ένας τομέας που θέλουμε να συνεργαστούμε (με την Ιταλία), υπάρχουν τεράστιες προοπτικές στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας».

Ερωτηθείς για τη συνεργασία σε σχέση με τα ενεργειακά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε «θα έχω και συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή της ΕΝΙ κ. Ντεσκάλτζι αύριο το πρωί για τους τελευταίους σχεδιασμούς που γίνονται σε σχέση με τον στόχο μας για εξαγωγή κυπριακού φυσικού αερίου μέσω Αιγύπτου στην Ευρώπη».