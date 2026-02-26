Το βασικό ζητούμενο είναι να ανοίξουν οδοφράγματα που εξυπηρετούν και τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, εκφράζοντας την ετοιμότητα του για διάνοιξη των σημείων διέλευσης που είχαν συμφωνηθεί στη διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό, αλλά και που θα εξυπηρετούν την καθημερινότητα του συνόλου του κυπριακού λαού.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους προσερχόμενος στο Συνέδριο Battlefield Redefined, στη Λευκωσία, και κληθείς να σχολιάσει εισήγηση του Δημάρχου Λευκωσίας προς τον Ελληνοκύπριο διαπραγματευτή για διάνοιξη οδοφράγματος στο Καϊμακλί, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε: «Έχω ενημερωθεί από τον διαπραγματευτή για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Δήμαρχο Λευκωσίας.

Εκείνο που θέλω να αναφέρω είναι ότι το βασικό ζητούμενο δεν είναι να ανοίξει ένα οδόφραγμα, το οποίο εξυπηρετεί μόνο τους Τουρκοκύπριους. Είμαστε έτοιμοι και για το Καϊμακλί και για τη Μια Μηλιά, αλλά την ίδια στιγμή θα πρέπει να ανοίξει και το οδόφραγμα Αθηένου, Αγλαντζιάς ή στα Κόκκινα, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται και οι Ελληνοκύπριοι. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο μέσα από το άνοιγμα οδοφραγμάτων. Να ανοίξουμε οδοφράγματα, τα οποία θα διευκολύνουν την καθημερινότητα του συνόλου του κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Από πλευράς μας, να επαναλάβω και σήμερα, ότι είμαι έτοιμος και για τα τέσσερα οδοφράγματα που συμφωνήσαμε στη διευρυμένη διάσκεψη με τον Γενικό Γραμματέα.»

Πρόσθεσε ότι «είναι σημαντικό να υπάρξει αυτή η αμοιβαία ικανοποίηση για το σύνολο του κυπριακού λαού».

Σε ερώτηση αν συζητείται αυτή η εισήγηση [για τη διάνοιξη του οδοφράγματος του Καϊμακλίου] μόνη της ως πρόταση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε: «Όχι, γιατί η συγκεκριμένη [πρόταση] είναι αντί να ανοίξει η Μια Μηλιά, να ανοίξει το συγκεκριμένο οδόφραγμα».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι ο Δήμαρχος Λευκωσίας είπε πως τίθεται ζήτημα για την καθημερινότητα των κατοίκων του Αγίου Δομετίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε: «Έχουμε κάνει πολλές ενέργειες στο οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου. Να σας θυμίσω ότι άνοιξε τρίτη λωρίδα. Να σας θυμίσω ότι αυτή η τρίτη λωρίδα μπορούσε να ανοίξει πολύ νωρίτερα. Είχαν τελειώσει οι κατασκευαστικές εργασίες στις ελεύθερες περιοχές. Είχαμε εκφράσει την ετοιμότητά μας να κάνουμε και τις κατασκευαστικές εργασίες στη νεκρή ζώνη, κάτι που δεν έγινε αποδεκτό και υπήρξε καθυστέρηση, λόγω του ότι ανέλαβαν το έργο τα Ηνωμένα Έθνη. Έχουμε ενισχύσει το προσωπικό στο οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι όποιες προκλήσεις.

Επαναλαμβάνω, για το θέμα των οδοφραγμάτων μπορούν να γίνονται εισηγήσεις, φυσικά, από τους δημοτικούς άρχοντες. Έγινε από τον Δήμαρχο Λευκωσίας, έγινε από τον Δήμαρχο Αθηένου, έγινε από τον Κοινοτάρχη του Κάτω Πύργου και τον Δήμο της Πόλης Χρυσοχούς και η Κυβέρνηση αξιολογεί όλες τις εισηγήσεις που γίνονται. Είναι σημαντικό να εξυπηρετούνται, επαναλαμβάνω, και οι Ελληνοκύπριοι, όπως φυσικά και οι Τουρκοκύπριοι».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι η πρόσφατη συνάντηση του με τον ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας έγινε κατ’ ιδίαν και ερωτηθείς ποιου ήταν η πρωτοβουλία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε: «Δεν ήταν η πρώτη φορά, και σε άλλες συναντήσεις μας είχαμε την ευκαιρία να βρεθούμε μόνοι μας και να συζητήσουμε. Είχαμε μια ειλικρινή και ανοικτή συζήτηση. Είμαι έτοιμος να συνεχίσω τέτοιου είδους συναντήσεις με έναν και μοναδικό στόχο: να πετύχουμε την επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, και εκφράζω και σήμερα την ετοιμότητά μου για άμεση σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης που θα οδηγήσει σε αυτό το αποτέλεσμα.»