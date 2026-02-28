Τηλεφωνικές επικοινωνίες με την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για τις εξελίξεις στην περιοχή είχε το Σάββατο το βράδυ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε ανάρτηση στο Χ, ο Πρόεδρος έγραψε πως μίλησε με την κ. φον ντερ Λάιεν για τις βαθιά ανησυχητικές περιφερειακές εξελίξεις, σημειώνοντας πως “είμαστε δεσμευμένοι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στενά με τους εταίρους μας στην ΕΕ και τους περιφερειακούς μας εταίρους προς διασφάλιση της περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας”.

Spoke with President @vonderleyen on the deeply concerning evolving regional developments. We are committed to continue working closely with our EU and regional partners towards safeguarding regional stability and security, 🇨🇾🇪🇺 February 28, 2026

Εξάλλου, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, έγραψε στο Χ πως ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Έλληνα Πρωθυπουργό κατά την οποία αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στην περιοχή.

Ο κ. Λετυμπιώτης σημείωσε πως “η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους εταίρους μας στην περιοχή, με στόχο τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή”.