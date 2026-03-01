Το ΑΚΕΛ παρουσίασε σήμερα τους υποψηφίους του για την εκλογική περιφέρεια Κερύνειας. Οι τρεις υποψήφιοι είναι οι Κωστάκης Κωνσταντίνου (Παγδατή), Αβραάμ Λουκά και Αναστασία Χάσικου.

Η ανακοίνωση του κόμματος

Το ΑΚΕΛ παρουσίασε σήμερα, σε μεγάλη συγκέντρωση Κερυνειωτών, τους υποψηφίους του για την εκλογική περιφέρεια Κερύνειας. Τη μικρότερη επαρχία αλλά και εκείνη που κουβαλά το μεγαλύτερο συναισθηματικό αλλά και πολιτικό φορτίο. Την επαρχία που παραμένει πλήρως κατεχόμενη εδώ και 52 χρόνια αναμένοντας την ώρα της απελευθέρωσης και της επανένωσης με την υπόλοιπη Κύπρο.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, που ήταν ο κύριος ομιλητής στη συγκέντρωση αναφέρθηκε στην κρισιμότητα των στιγμών για την ευρύτερη περιοχή μας αλλά και την Κύπρο, μετά την παράνομη επέμβαση αμερικανικών και ισραηλιτικών δυνάμεων στο Ιράν τονίζοντας ότι αυτές τις εποχές θα πρέπει να είμαστε διπλά υπεύθυνοι και σοβαροί έναντι του τόπου και του λαού.Η κρισιμότητα των στιγμών, επεσήμανε, επιβεβαιώνει για μια ακόμα φορά τις προειδοποιήσεις του ΑΚΕΛ για τους κινδύνους από την επικίνδυνη στασιμότητα στο κυπριακό. Κάνοντας μια συνοπτική αναφορά στις τελευταίες εξελίξεις τόνισε ότι «Για το ΑΚΕΛ, η λύση και η επανένωση είναι η ιστορία μας.

Είναι το όραμα της ζωής μας. Θέλουμε να ζήσουμε σε μια Κύπρο όπου Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι, Μαρωνίτες, Αρμένιοι και Λατίνοι θα ζουν μαζί μονιασμένοι και σε ασφάλεια και θα οικοδομούν το μέλλον τους, θα φτιάχνουν τη ζωή τους. Είναι για αυτό που επιμένουμε ότι, οι συγκλίσεις, το διαπραγματευτικό κεκτημένο που έχει δημιουργηθεί έπειτα από πολύχρονες και επίμονες διαπραγματεύσεις μαζί με την τουρκοκυπριακή κοινότητα, πρέπει να διαφυλαχθεί. Σε αυτό πρέπει να επενδύσουμε για να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για ολοκλήρωση των προσπαθειών και να πετύχουμε μια συνολική λύση.»Αναφέρθηκε ακόμα στα μεγάλα προβλήματα και τις προκλήσεις με τις οποίες είναι αντιμέτωπος σήμερα ο κόσμος μας – την ακρίβεια, την ενεργειακή φτώχεια, την υδατική ανασφάλεια, τη στεγαστική κρίση- και την ανάγκη που έχουμε από συγκεκριμένες πολιτικές και συγκεκριμένες λύσεις που να χαρακτηρίζονται από ανθρώπινη ευαισθησία, να βάζουν τον άνθρωπο πάνω από τα κέρδη. «Αυτές τις πολιτικές υπηρετεί το ΑΚΕΛ. Και όσο πιο ισχυρό αναδειχθεί το ΑΚΕΛ στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, τόσο πιο ισχυρή θα είναι η ελπίδα για τον τόπο και την κοινωνία» τόνισε, κλείνοντας.

Τη συγκέντρωση χαιρέτισαν οι τρεις υποψήφιοι του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Κοινωνική Συμμαχία στην Κερύνεια, Κωστάκης Κωνσταντίνου (Παγδατή), Αβραάμ Λουκά και Αναστασία Χάσικου οι οποίοι αναφέρθηκαν στην Κερύνεια, ως σύμβολο αγώνα και δικαιοσύνης, ιστορία που απαιτεί δικαίωση αλλά και υπενθύμιση της ανάγκης για λύση και επανένωση και τόνισαν την ετοιμότητα τους να δουλέψουν ως η φωνή υπεράσπισης των πολλών. Την εκδήλωση έκλεισε ο επαρχιακός γραμματέας ΑΚΕΛ Λευκωσίας-Κερύνειας και βουλευτής Κερύνειας Χρίστος Χριστόφιας.