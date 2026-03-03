Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών συνεχίζει την ανακοίνωση των υποψηφίων για τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2026, γνωστοποιώντας τέσσερις ακόμη γυναικείες υποψηφιότητες.

Πρόκειται για τη Μαρία Κολά, αναπληρώτρια πρόεδρο του Κινήματος, τη Βιργινία Χρίστου, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής, τη Στέλλα Πετρίδου για την επαρχία Λευκωσίας και τη Σάρα Χουσσέϊν για την επαρχία Πάφου.

Όπως αναφέρεται, ο τελικός κατάλογος των υποψηφίων θα τεθεί προς έγκριση στην Παγκύπρια Συνδιάσκεψη, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών των Επαρχιακών Συνελεύσεων.

Μαρία Κολά – Επαρχία Λευκωσίας

Η Μαρία Κολά γεννήθηκε το 1990 στη Λευκωσία και κατάγεται από το Παλαιομέτοχο. Είναι απόφοιτη Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ανάλυση Δεδομένων από το UCLan Cyprus. Διαθέτει 14ετή επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της ανάλυσης δεδομένων και σήμερα εργάζεται ως Product Manager σε νεοφυή κυπριακή επιχείρηση.

Η ενασχόλησή της με τα κοινά ξεκίνησε σε νεαρή ηλικία μέσω του Σώματος Προσκόπων Κύπρου. Από το 2012 είναι ενεργό μέλος της Νεολαίας Οικολόγων, όπου διετέλεσε γενική γραμματέας την περίοδο 2014–2018. Έχει υπηρετήσει ως αντιπρόεδρος Β΄ του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου, πρόεδρος του ΣυΝΚ και αντιπρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών. Τον Δεκέμβριο 2025 εξελέγη γενική γραμματέας της Οικολογικής Κίνησης Κύπρου και τον Φεβρουάριο 2026 αναπληρώτρια πρόεδρος του Κινήματος. Διαθέτει διεθνή παρουσία μέσω οργανισμών όπως το One Young World, οι Νέοι Ευρωπαίοι Πράσινοι και η Κοινοπολιτεία, ενώ είναι εθνικός σύνδεσμος της Πλατφόρμας Νεολαίας της UNECE.

Στέλλα Πετρίδου – Επαρχία Λευκωσίας

Η Στέλλα Πετρίδου γεννήθηκε στη Λευκωσία, με οικογενειακή καταγωγή από τη Λευκωσία και το κατεχόμενο Νέο Χωρίο Κυθρέας. Μεγάλωσε με τις μνήμες του ξεριζωμού από την οικογένειά της και, όπως αναφέρεται, βίωσε από παιδί τις συνέπειες της κατοχής.

Σπούδασε εξ αποστάσεως και είναι μέλος του Association of Chartered Certified Accountants, καθώς και του Συνδέσμου Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου. Κατέχει πιστοποιητικά βασικής κατάρτισης στην ασφαλιστική νομοθεσία. Έχει εργαστεί σε θέσεις ευθύνης στον ιδιωτικό τομέα, με εξειδίκευση σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης για την πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εσωτερικού ελέγχου, διερεύνησης οικονομικής απάτης και αξιολόγησης εταιρικής διακυβέρνησης. Σε εθελοντική βάση έχει στηρίξει δανειολήπτες σε αναφορές προς ευρωπαϊκά όργανα για ζητήματα τραπεζικών πρακτικών.

Βιργινία Χρίστου – Επαρχία Λευκωσίας

Η Βιργινία Χρίστου κατάγεται από το Αργάκι και την Κάτω Ζώδια της κατεχόμενης επαρχίας Μόρφου. Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής και Πολιτικών Επιστημών και μεταπτυχιακού τίτλου στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο.

Είναι μέλος της Πολιτικής και της Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών και συντονίστρια της Θεματικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Παράλληλα εργάζεται ως νομική λειτουργός στον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών. Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά και διεθνή φόρα για θέματα καταναλωτικής πολιτικής, μεταξύ άλλων στο Consumer Policy Advisory Group της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στον BEUC και στο Consumer International Forum, ενώ μετέχει και σε ομάδα εργασίας του ANEC για πρότυπα που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη. Έχει παρουσία στα μέσα ενημέρωσης και στη Βουλή για ζητήματα δικαιωμάτων καταναλωτών.

Σάρα Χουσσέϊν – Επαρχία Πάφου

Η Σάρα Χουσσέϊν, 27 ετών, γεννήθηκε στο Αφρίν-Ροζαβά και ζει τα τελευταία 21 χρόνια στην Κύπρο. Με κουρδική καταγωγή, μεγάλωσε και φοίτησε στην Πόλη Χρυσοχούς, όπου ολοκλήρωσε τη σχολική της εκπαίδευση.

Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Neapolis University Pafos και εργάζεται ως αρχιτέκτονας. Όπως αναφέρεται, η ενασχόλησή της με τα κοινά εδράζεται σε ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης, ισότητας και προάσπισης των δικαιωμάτων του ανθρώπου.