Ο Χρίστος Σενέκης επαναδιεκδικεί. Στην μάχη για ακόμα μια φορά είναι και ο Ζαχαρίας Κουλίας,. Στην εξίσωση μπήκε και ο Μιχάλης Γιακουμής, ο οποίος στις προηγούμενες εκλογές εξελέγη βουλευτής με τη ΔΗΠΑ. Το ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ στην επαρχία Αμμοχώστου, έχει ήδη αρκετό ανταγωνισμό και ο Νικόλας Παπαδόπουλος, κατά την παρουσίαση των υποψηφίων του κόμματος στην επαρχία τους, στάθηκε ιδιαίτερα στα πρόσωπα του ψηφοδελτίου και ΄έστειλε μέσα από την ομιλία του, μηνύματα συσπείρωσης στο κόσμο του ΔΗΚΟ.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο κ. Παπαδόπουλος υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια ισχυρή ομάδα υποψηφίων με εμπειρία, γνώσεις και διάθεση προσφοράς προς την κοινωνία.

Όπως ανέφερε, οι υποψήφιοι του ΔΗΚΟ είναι «έτοιμοι να δώσουν έναν έντιμο και δυναμικό αγώνα για να εκπροσωπήσουν επάξια τους πολίτες της επαρχίας Αμμοχώστου στη Βουλή των Αντιπροσώπων και να προωθήσουν λύσεις στα προβλήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία».

Τόνισε επίσης ότι «το Δημοκρατικό Κόμμα κατέρχεται στις εκλογές με ένα ισχυρό και αξιόπιστο ψηφοδέλτιο στην Αμμόχωστο, αποτελούμενο από ανθρώπους που μπορούν να δώσουν τις μάχες για την επαρχία Αμμοχώστου και να συμβάλουν ουσιαστικά στην προώθηση πολιτικών που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών».

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ υπογράμμισε ότι σε περιόδους κρίσεων η χώρα χρειάζεται πολιτικές δυνάμεις που λειτουργούν με υπευθυνότητα, ρεαλισμό και πατριωτισμό, επισημαίνοντας ότι το Δημοκρατικό Κόμμα έχει αποδείξει διαχρονικά ότι μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων και στην προώθηση λύσεων για τη χώρα.

Αναφερόμενος στις προτεραιότητες πολιτικής του ΔΗΚΟ, στάθηκε ιδιαίτερα στα ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών, όπως η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος ζωής. Τόνισε ότι το κόμμα προτείνει συγκεκριμένες πολιτικές για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος μέσω προγραμμάτων κοινωνικής στέγασης, ιδιαίτερα για τα νέα ζευγάρια, καθώς και για την ενίσχυση των συνταξιούχων με ουσιαστική αύξηση των χαμηλών συντάξεων.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών στην παιδεία και την υγεία, στην αντιμετώπιση του υδατικού προβλήματος και στη μείωση του κόστους ενέργειας μέσω έργων υποδομής που θα οδηγήσουν σε φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Τέλος, ο κ. Παπαδόπουλος επανέλαβε τη σταθερή θέση του Δημοκρατικού Κόμματος για συνέχιση των προσπαθειών προς μια λειτουργική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, που θα οδηγήσει στην απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας και στην επιστροφή της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους της.

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ κάλεσε τα στελέχη, τα μέλη και τους φίλους του κόμματος να στηρίξουν με όλες τους τις δυνάμεις τους υποψηφίους της επαρχίας Αμμοχώστου, «ώστε το Δημοκρατικό Κόμμα να έχει μια ισχυρή παρουσία στη Βουλή των Αντιπροσώπων».

Δείτε τους υποψηφίους: