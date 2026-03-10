Σκληρή επίθεση κατά του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας εξαπέλυσε το λεγόμενο «υπουργείο εξωτερικών» του ψευδοκράτους, με αφορμή χθεσινές δηλώσεις του για την παρουσία τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών στα κατεχόμενα.

Σε γραπτή ανακοίνωση, το κατοχικό καθεστώς καταδικάζει τις δηλώσεις του Νίκου Χριστοδουλίδη, ο οποίος χαρακτήρισε την Τουρκία «κατοχική δύναμη στην Κύπρο», υποστηρίζοντας ότι οι τοποθετήσεις του «διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα».

Το λεγόμενο «υπεξ» του ψευδοκράτους ισχυρίζεται ότι η τουρκική στρατιωτική παρουσία στο νησί αποτελεί «εγγύηση ασφάλειας» για τους Τουρκοκυπρίους, κάνοντας λόγο για «μεγάλη ικανοποίηση» σχετικά με την ανάπτυξη έξι μαχητικών αεροσκαφών F-16 και συστημάτων αεράμυνας στο ψευδοκράτος.

Παράλληλα, επαναλαμβάνει τη γνωστή τουρκική θέση περί «Επιχείρησης Ειρήνης» το 1974, αναφερόμενο στην τουρκική εισβολή που οδήγησε στη συνεχιζόμενη κατοχή για 52 χρόνια.

Στην ίδια ανακοίνωση, το ψευδοκράτος κατηγορεί επίσης την Κυπριακή Δημοκρατία ότι ενισχύει τις εξοπλιστικές της δραστηριότητες τα τελευταία χρόνια και ότι έχει αναπτύξει στρατιωτικές συνεργασίες με χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ και Γαλλία. Υποστηρίζει ακόμη ότι η Λευκωσία «ανοίγει μονομερώς το νησί για στρατιωτική χρήση» από τρίτα κράτη, ισχυρισμός που, σύμφωνα με την ανακοίνωση, «ενδέχεται να μετατρέψει την Κύπρο σε στόχο στην Ανατολική Μεσόγειο».

Συγκεκριμένα, το λεγόμενο «υπέξ» κατηγορεί τον Νίκο Χριστοδουλίδη ότι από την μέρα που ανέλαβε την Προεδρία της Δημοκρατίας, οι εξοπλιστικές δραστηριότητες στον νότο έχουν επιταχυνθεί ιδιαίτερα. «Από την ημέρα που ανέλαβε καθήκοντα, η διοίκηση Χριστοδουλίδη έχει δαπανήσει δισεκατομμύρια ευρώ για στρατιωτικό εξοπλισμό και έχει αναπτύξει στρατιωτικές συνεργασίες με πολλές τρίτες χώρες», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Σημειώνει ακόμα ότι: «Ανοίγοντας μονομερώς το νησί στη στρατιωτική χρήση χωρών όπως οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και η Γαλλία, το έχει ήδη μετατρέψει σε στρατιωτική βάση που εξυπηρετεί τα συμφέροντα ορισμένων δυνάμεων και το καθιστά μέρος συγκεκριμένων συγκρούσεων. Τώρα, επικαλούμενη τις επιθέσεις που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, επέτρεψε επίσης την ανάπτυξη στρατιωτικών στοιχείων πολλών χωρών στο νησί και γύρω από αυτό. Οι εντατικές εξοπλιστικές δραστηριότητες και οι στρατιωτικές συνεργασίες στις οποίες συμμετέχει ενέχουν τον κίνδυνο να αλλάξουν τις ευαίσθητες ισορροπίες στην περιοχή και να καταστήσουν το νησί στόχο από άποψη ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο.»

Το αποσχιστικό καθεστώς υποστηρίζει ακόμα ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή «αποδεικνύουν ότι η πολιτική δύο κυρίαρχων και ισότιμων κρατών είναι ρεαλιστική» αποδεικνύουν πως η λύση δύο ισότιμων κυρίαρχων κρατών στην Κύπρο είναι η πιο ρεαλιστική.

Τέλος, προειδοποιεί ότι το ψευδοκράτος δεν θα διστάσει να λάβει «όλα τα απαραίτητα μέτρα μαζί με τη μητέρα πατρίδα Τουρκία, για την ασφάλεια του λαού της «τδβκ».