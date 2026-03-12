Η συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών κλείδωσε για την ερχόμενη εβδομάδα και θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», η συνάντηση Νίκου Χριστοδουλίδη και Αντόνιο Γκουτέρες θα πραγματοποιηθεί κατά πάσα πιθανότητα την Πέμπτη στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Παρά το γεγονός ότι Πρόεδρος της Δημοκρατίας και Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών είχαν διευθετήσει να συναντηθούν πριν ακόμα ξεσπάσει η νέα κρίση, λόγω του πολέμου στο Ιράν, αυτό δεν φαίνεται να αλλάζει τα δεδομένα.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, όπως είχε αποκαλύψει από τότε ο «Φ», ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε απευθυνθεί προς τον ΓΓ ΟΗΕ με επιστολή στην οποία εξηγούσε τους λόγους γιατί ο ίδιος θεωρεί πως δεν πρέπει να σταματήσει η προσπάθεια στο Κυπριακό. Απαντούσε και στις αιτιάσεις της Μαρία Άνχελα Ολγκίν για πάγωμα των προσπαθειών ένεκα κυπριακής Προεδρίας ΕΕ και βουλευτικών εκλογών.

Στην επιστολή του ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ξεκαθάρισε προς τον Αντόνιο Γκουτέρες πως, (α) ούτε η Προεδρία ΕΕ ούτε και οι βουλευτικές του Μάη μπορούν να αποτελέσουν εμπόδιο επανέναρξης συνομιλιών, και (β) δηλώνει έτοιμος για να συναντηθούν οι δύο εντός Μαΐου για να συζητήσουν και από κοντά τις εξελίξεις.

Περαιτέρω ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στην επιστολή προς τον ΓΓ ΟΗΕ:

Επαναβεβαίωσε τις βασικές παραμέτρους λύσης: μία κυριαρχία, μία διεθνής προσωπικότητα, μία ιθαγένεια, με διασφάλιση ανεξαρτησίας και εδαφικής ακεραιότητας, και αποκλεισμό ένωσης, διχοτόμησης ή απόσχισης.

Διαβεβαίωσε ότι η κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026 και οι βουλευτικές εκλογές ουδόλως επηρεάζουν τη δέσμευση για άμεση επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων και πρόοδο στο Κυπριακό.

Τόνισε την προστιθέμενη αξία της συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά του απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διαδικασία της πρωτοβουλίας του ΓΓ ΟΗΕ.

Ζήτησε συνέχεια από το σημείο διακοπής

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σε άλλο σημείο της επιστολής του, είχε αναφερθεί στις δύο άτυπες διευρυμένες συναντήσεις (Γενεύη και Νέα Υόρκη) υπό την αιγίδα του ΟΗΕ που συνέβαλαν στη δημιουργία συνθηκών για νέα δυναμική στο Κυπριακό.

Περαιτέρω, επαναβεβαίωσε ότι η βάση λύσης παραμένει η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως καθορίζεται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης έκανε αναφορά στη συνάντηση της 11ης Δεκεμβρίου 2025 με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, όπου επιβεβαιώθηκε ότι ο στόχος είναι λύση στη βάση πολιτικής ισότητας σύμφωνα με τα Ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Τέλος, επαναβεβαίωσε την ετοιμότητά του για συμμετοχή στην επόμενη άτυπη διευρυμένη συνάντηση υπό τον ΟΗΕ με στόχο επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά. Ενώ έδωσε και έμφαση στη σημασία διατήρησης του κεκτημένου των διαπραγματεύσεων του Κραν Μοντανά.

Ιφτάρ με Ερντογάν στην Άγκυρα

Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, αναμένεται να επισκεφθεί την Άγκυρα στο πλαίσιο επίσκεψης αλληλεγγύης για τον ιερό μήνα του Ραμαζανιού των μουσουλμάνων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Ανατολού, ο Γκουτέρες κατά την παραμονή του στην τουρκική πρωτεύουσα θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, καθώς και με τον Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Η επίσκεψη εντάσσεται σε κινήσεις διπλωματικής επαφής και συμβολικής αλληλεγγύης κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού, ενώ αναμένεται να συζητηθούν και περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και ζητήματα διεθνούς συνεργασίας.