Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο ανακοινώνει την υποψηφιότητα του κ. Μάριου Φλουρέντζου για την Επαρχία Αμμοχώστου.

Στόχος του είναι να αποτελέσει μια υπεύθυνη και καθαρή φωνή του απλού πολίτη, του ανθρώπου που εργάζεται, δημιουργεί και θέλει να προχωρήσει με αξιοπρέπεια, προωθώντας μια σοβαρή και τεκμηριωμένη πολιτική παρουσία με προτεραιότητα την εργασία, την οικογένεια και την παραγωγική Κύπρο.

Βιογραφικό

Ο Μάριος Φλουρέντζου είναι παντρεμένος από το 2014 και πατέρας δύο παιδιών.

Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων και εργάστηκε για πέντε χρόνια ως λογιστής, αποκτώντας ουσιαστική γνώση της οικονομικής διαχείρισης, της λειτουργίας των επιχειρήσεων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν εργαζόμενοι και επαγγελματίες.

Στη συνέχεια δημιούργησε φυτώριο παραγωγής, μια οικογενειακή επιχείρηση, η οποία αναπτύχθηκε με προσωπική εργασία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Η καθημερινή του δραστηριότητα ως επιχειρηματίας και παραγωγός τού δίνει άμεση εικόνα των ζητημάτων που αφορούν την πραγματική οικονομία, τη βιωσιμότητα των μικρών επιχειρήσεων και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες.

Γνωρίζει τι σημαίνει να ξεκινά κάποιος από το μηδέν, να εργάζεται σκληρά για να σταθεί όρθιος και να διεκδικεί δίκαιους όρους μέσα σε ένα απαιτητικό περιβάλλον. Δεν μιλά θεωρητικά για την καθημερινότητα του πολίτη, τη ζει.

Είναι μέλος της Παγκύπριας Σχολής Γονέων, ενός θεσμού που προάγει τη σωστή διαπαιδαγώγηση, τη συνεργασία οικογένειας και σχολείου και την ενίσχυση του ρόλου των γονέων στη σύγχρονη κοινωνία. Μέσα από αυτή τη συμμετοχή έχει αποκτήσει βαθύτερη κατανόηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι οικογένειες σήμερα.

Παράλληλα, είναι μέλος της Ομοσπονδίας Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης, συμμετέχοντας ενεργά σε ζητήματα που αφορούν τη δημόσια παιδεία, το σχολικό περιβάλλον και τη στήριξη της οικογένειας.