«Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη και πρέπει να δράσουμε συλλογικά, δυναμικά και αποτελεσματικά», αναφέρει ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, σε σχέση με τον αφθώδη πυρετό μετά και την επίσκεψη του Ευρωπαίου Επίτροπου. Ζητά, μάλιστα, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας όπως συγκαλέσει σύσκεψη με τη συμμετοχή πολιτικών δυνάμεων και κτηνοτρόφων.

Ολόκληρη η δήλωση του Στέφανου Στεφάνου:

Ενόψει του γεγονότος ότι ο Ευρωπαίος Επίτροπος Αρμόδιος για την Υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων απέρριψε το αίτημα της Κύπρου για να εξαιρεθεί η χώρα μας από το πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου ν’ αποφευχθούν οι μαζικές θανατώσεις ζώων, καλούμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ να συγκαλέσει σύσκεψη των πολιτικών δυνάμεων μαζί με τις αγροτικές οργανώσεις για να συζητήσουμε πώς θ΄ αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Οι μαζικές θανατώσεις ζώων θα έχουν καταστροφικές συνέπειες στο ζωικό κεφάλαιο του τόπου και κατ’ επέκταση στην κτηνοτροφία, την οικονομία και την κοινωνία.

Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη και πρέπει να δράσουμε συλλογικά, δυναμικά και αποτελεσματικά.

Πρόεδρε, ανάλαβε δράση!