«Η Λευκωσία στέλνει μήνυμα νίκης». Ο Νικόλας Παπαδόπουλος σήμανε προσκλητήριο τελικής αντεπίθεσης του ΔΗΚΟ από την πρωτεύουσα, στην αποψινή παρουσίαση των υποψηφίων της επαρχίας. Με το ψηφοδέλτιο της Λευκωσίας, το Δημοκρατικό Κόμμα ολοκλήρωσε τις διεργασίες του για τις βουλευτικές εκλογές και μπαίνει στην τελική ευθεία. Η ηγεσία του κόμματος ανεβάζει τους τόνους και στέλνει μηνύματα προς τη βάση του ΔΗΚΟ, επιδιώκοντας να κινητοποιήσει παραδοσιακούς δηκοϊκούς.

Το μεγαλύτερο στοίχημα για το ΔΗΚΟ αυτή τη χρονική στιγμή είναι η αύξηση της συσπείρωσής του. Η κινητοποίηση του τελευταίου διαστήματος άρχισε να αποτυπώνεται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ένδειξη ότι ο στόχος για διψήφιο ποσοστό, που θα διατηρεί στο ΔΗΚΟ τον ρυθμιστικό του ρόλο, είναι εφικτός.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος έστειλε πριν από λίγο εντονα πολιτικά μηνύματα, τονίζοντας την ανάγκη πολιτικής σοβαρότητας σε μια κρίσιμη συγκυρία για τον τόπο.

«Διανύουμε μια κρίσιμη και καθοριστική στιγμή για τη χώρα μας. Ποτέ προηγουμένως δεν ήταν τόσο αναγκαία η σοβαρότητα και η υπευθυνότητα για τον λαό μας, όμως ποτέ προηγουμένως δεν ήταν και τόσο επικίνδυνη η ανευθυνότητα, η προχειρότητα και ο λαϊκισμός», ανέφερε ο Νικόλας Παπαδόπουλος.

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ άσκησε έντονη κριτική στη στάση που τήρησαν άλλα κόμματα στο θέμα του αφθώδους πυρετού, με σαφή αιχμή για τις κινητοποιήσεις που οργανώθηκαν, υποδεικνύοντας ότι η παρεμπόδιση της υλοποίησης των μέτρων έφερε εξάπλωση του ιού και στη Λευκωσία. «Αντίθετα, το ΔΗΚΟ διεκδίκησε και πέτυχε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και την κυβέρνηση, ουσιαστικές αποζημιώσεις για τους κτηνοτρόφους μας, αποζημιώσεις που καλύπτουν και την απώλεια κέρδους, όχι μόνο το κόστος αντικατάστασης των ζώων», σημείωσε.

Στάθηκε ακόμη στο θέμα της γεωπολιτικής κρίσης και στις εξελίξεις στην περιοχή μας, δηλώνοντας ότι κάποια κόμματα έφεραν ψήφισμα στη Βουλή και δεν αναγνώριζαν καν ότι το νησί μας δέχθηκε επίθεση από το Ιράν.

«Όμως, την ίδια ώρα που η Ελλάδα έστελνε πλοία και αεροπλάνα για να μας προστατεύσει, κάποιοι εδώ στην Κύπρο, λόγω των εμμονών τους, αποκαλούσαν την ελληνική κυβέρνηση απατεώνες, γιατί δήθεν “θέλει να μας φορτώσει έξοδα” για την ηλεκτρική διασύνδεση με το GSI», πρόσθεσε, με ξεκάθαρο τον υπαινιγμό του προς τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη για πρόσφατες δηλώσεις του επί του θέματος.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος ανέδειξε πως σε αυτό το πολιτικό περιβάλλον φαίνεται ο σημαντικός ρόλος του ΔΗΚΟ για τη σταθερότητα της χώρας, της οικονομίας αλλά και της περιοχής.

«Και εύλογα διερωτώνται οι πολίτες: ποιοι θα διαχειριστούν τις κρίσεις; Οι ακραίοι; Οι εμμονικοί; Οι λαϊκιστές;», διερωτήθηκε, υπογραμμίζοντας ότι η Κύπρος δεν έχει την πολυτέλεια για περιπέτειες. «Η Κύπρος χρειάζεται σοβαρότητα και υπευθυνότητα, ρεαλισμό και πατριωτισμό – η Κύπρος χρειάζεται ένα δυνατό Δημοκρατικό Κόμμα».

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος επεσήμανε ότι είναι γνωστό πως υπάρχουν προβλήματα και ότι οι πολίτες είναι αντιμέτωποι με τον πληθωρισμό και την ακρίβεια, αλλά και με το αυξημένο κόστος στέγασης και ενέργειας. «Όμως σήμερα μπορούμε να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα, γιατί τα δεδομένα της κυπριακής οικονομίας είναι τα καλύτερα που είχαμε ποτέ.

Και ο λόγος που η οικονομία πάει καλά δεν είναι επειδή ακούσαμε τους ακραίους, τους ανεύθυνους και τους λαϊκιστές, αλλά, αντίθετα, επειδή το ΔΗΚΟ στάθηκε απέναντι στους ακραίους, τους ανεύθυνους και τους λαϊκιστές. Ένα δυνατό ΔΗΚΟ μπορεί να αποτελέσει εγγύηση ομαλότητας, σταθερότητας και ανάπτυξης για τη χώρα και την κοινωνία», κατέληξε.

Μήνυμα ενότητας έστειλε και η αναπληρώτρια πρόεδρος του κόμματος Χριστιάνας Ερωτοκρίτου υποδεικνύοντας πώς, «το ΔΗΚΟ δεν ιδρύθηκε για να συμβιβάζεται με την ιστορία αλλά ιδρύθηκε για να γράφει ιστορία».

Οι υποψήφιοι της Λευκωσίας

Στο πλαίσιο της εκδήλωσε, παρουσιάστηκαν και οι υποψήφιοι του Δημοκρατικού Κόμματος για την επαρχία Λευκωσίας, με τους οποίους ολοκληρώθηκε παγκύπρια το ψηφοδέλτιο του κόμματος.

Οι υποψήφιοι του ΔΗΚΟ στην επαρχία Λευκωσίας είναι:

Παπαδόπουλος Νικόλας – Πρόεδρος ΔΗΚΟ Αλαμπρίτης Σταύρος – Πρόεδρος Συντεχνίας Μικρών Επιχειρήσεων Γεωργίου Ανδρέας – Βοηθός Υπεύθυνου Παραγωγής Γεωργίου Βάσος – Τεχνικός ΑΗΚ, μέλος Κεντρικής Επιτροπής ΔΗΚΟ Ερωτοκρίτου Χριστιάνα – Αναπληρώτρια Πρόεδρος ΔΗΚΟ, βουλεύτρια Λευκωσίας, δικηγόρος Ευτυχίου Μάριος – Τραπεζικός υπάλληλος Ιερείδης Μιχαλάκης – Δημοτικός σύμβουλος Στροβόλου Κόρτας Κώστας – Πρόεδρος Επαρχιακής Επιτροπής ΔΗΚΟ Λευκωσίας, πρώην δήμαρχος Αγλαντζιάς Κούσουλου Μαρία – Αντιπρόεδρος Επαρχιακής Επιτροπής ΓΟΔΗΚ Λευκωσίας Παλάοντας Στέλιος – Αντιδήμαρχος Μόρφου, γενικός διευθυντής Ταμείου Προνοίας Παντελίδης Χρύσης – Βουλευτής Λευκωσίας Παπαδοπούλου Έλενα – Ηθοποιός, πρόεδρος ΓΟΔΗΚ Παπαπέτρου Χρίστος – Πρόεδρος Παναγροτικής Ένωσης Κύπρου (ΠΕΚ) Προδρόμου Άντρη – Γενική Γραμματέας ΓΟΔΗΚ, πολιτική επιστήμονας Σάββα Αγγελική – Επιχειρηματίας, γραμματέας Τύπου και Διαφώτισης ΓΟΔΗΚ Σαββίδης Σάββας – Επιχειρηματίας Σολωμού Γιώργος – Γενικός Γραμματέας ΔΗΚΟ, σύμβουλος επιχειρήσεων Φουλή Βερόνικα – Δικηγόρος Φράγκου Αντωνία – Πρόεδρος ΝΕΔΗΚ, δικηγόρος

Το προφίλ του ψηφοδελτίου του ΔΗΚΟ

Το ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ περιλαμβάνει σημαντική εκπροσώπηση γυναικών σε όλες τις επαρχίες πλην της Κερύνειας. Συγκεκριμένα, η εκπροσώπηση των γυναικών στην επαρχία Λευκωσίας είναι 36,8%, στη Λεμεσό 16,7%, στην Αμμόχωστο 36,4%, στη Λάρνακα 16,7% και στην Πάφο 40%, ενώ στην επαρχία Κερύνειας δεν υπάρχει γυναίκα υποψήφια.

Ηλικιακά, επικρατεί απόλυτη ισορροπία, με τους μισούς να είναι κάτω των 50 ετών.