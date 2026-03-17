Στην κορυφή της ατζέντας του Προέδρου Χριστοδουλίδη στις Βρυξέλλες θα βρίσκονται δύο ζητήματα: το Κυπριακό, το οποίο θα συζητήσει την Τετάρτη με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή που θα είναι στο επίκεντρο του εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την Πέμπτη.

Νίκος Χριστοδουλίδης και Αντόνιο Γκουτέρες θέλησαν να εκμεταλλευθούν την παρουσία τους στις Βρυξέλλες για τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για να συζητήσουν τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Η Λευκωσία θεωρεί την κίνηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ να συναντήσει τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη αυτή την περίοδο, ως ένα ακόμα δείγμα της αποφασιστικής εμπλοκής του Γκουτέρες στο Κυπριακό.

Η συνάντηση ΠτΔ και ΓΓ ΟΗΕ έχει προγραμματιστεί για τις 6 το απόγευμα τοπική ώρα και θα είναι μια ευκαιρία και για τους δύο να εκφράσουν τις απόψεις τους για την παρούσα φάση στο Κυπριακό. Η συνάντηση έρχεται μετά την επιστολή Χριστοδουλίδη προς Γκουτέρες μέσα από την οποία, μεταξύ άλλων, διαμήνυε πως ούτε η κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ ούτε και οι προσεχείς βουλευτικές εκλογές μπορεί να αποτελέσουν εμπόδιο για το Κυπριακό.

Υπό τη σκιά μιας νέας παγκόσμιας κρίσης

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπως διαμορφώνονται από τις 28 Φεβρουαρίου με την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, αναμένεται να κυριαρχήσουν επί όλων των συζητήσεων που θα διεξαχθούν στη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο όλα τα θέματα είναι συνυφασμένα ή επηρεάζονται από τον πόλεμο στο Ιράν.

Το πρόγραμμα του Προέδρου Χριστοδουλίδη στις Βρυξέλλες ξεκινά από το πρωί της Τετάρτης, οπόταν και θα συμμετάσχει σε εκδήλωση του European Policy Center. Κατά την ομιλία του, σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της άμυνας και της ασφάλειας υπό το πρίσμα των εξελίξεων στην περιοχή.

Την Πέμπτη ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, μετά την καθιερωμένη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, θα συμμετέχει στην τακτική συνάντηση των ομονοούντων ηγετών για το ζήτημα της μετανάστευσης. Πρόκειται για συνάντηση που ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Πρωθυπουργού της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο αρχικό στάδιο συμμετείχαν έξι κράτη, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος. Ωστόσο, στη συνέχεια ο κύκλος διευρύνθηκε και κατά την τελευταία συνάντηση συμμετείχαν 20 αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων. Όπως χαρακτηριστικά σημείωναν στον «Φ» κυβερνητικοί κύκλοι, η σύναξη αυτή μοιάζει με ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Σκοπός των συναντήσεων αυτών είναι να συζητηθούν θέματα που αφορούν το κεφάλαιο της μετανάστευσης ώστε τα κράτη να έχουν μια κοινή γραμμή κατά τη συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και το ενδεχόμενο νέων μεταναστευτικών ροών είναι ένα από τα κεφάλαια που θα απασχολήσουν τους ηγέτες της ΕΕ κατά τη σύσκεψη.

Σε μια κρίσιμη συγκυρία

Αυτό είναι το πρώτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που πραγματοποιείται επί κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πραγματοποιείται, όπως σημείωναν κυβερνητικές πηγές, σε μια κρίσιμη συγκυρία όσον αφορά τις διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες αναμένεται να απασχολήσουν σε μεγάλη έκταση τη σύνοδο.

Πρώτο θέμα θα είναι η Ουκρανία, όπου θα συμμετάσχει και ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Αναμένεται ότι θα συζητηθεί η στήριξη της Ουκρανίας και το 20ό πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Δεύτερο θέμα η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι περιφερειακές εξελίξεις. Κυβερνητικοί κύκλοι στη Λευκωσία εκτιμούν ότι θα είναι το κεντρικό θέμα. Κατά τη σύνοδο την Πέμπτη θα συζητηθούν οι επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν είτε είναι η ενεργειακή ασφάλεια είτε οι τιμές της ενέργειας, μεταναστευτικό κ.λπ.

Στη διάρκεια των συζητήσεων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα αναφερθεί στη στήριξη που έτυχε η Κύπρος από μια σειρά κρατών. Η Λευκωσία θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό αυτό το γεγονός γιατί «είδαμε στην πράξη την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και τη στήριξη κρατών-μελών προς την Κύπρο», όπως σημείωναν χαρακτηριστικά κυβερνητικοί κύκλοι. Είναι επίσης πολύ πιθανόν ο Πρόεδρος να ενημερώσει και για την κατάσταση στο Λίβανο.

Στη συνέχεια θα συζητηθούν τα θέματα της ενιαίας αγοράς και ανταγωνιστικότητας, καθώς και το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Σημαντικό θέμα στην ατζέντα των ηγετών της ΕΕ είναι η άμυνα και η ασφάλεια. Ένα θέμα άκρως επίκαιρο ένεκα των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και ένα από τα ζητήματα που εδώ και καιρό προωθείται από την Κύπρο, τόσο στο πλαίσιο της κυπριακής Προεδρίας, όσο και ευρύτερα.

Το μεσημέρι της Πέμπτης στο πλαίσιο του γεύματος εργασίας με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, θα συζητηθεί η διεθνής κατάσταση όπως εξελίσσεται σήμερα, όπου και πάλι κεντρικό θέμα αναμένεται να είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή.