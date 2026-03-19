Η πρόταση κατατέθηκε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και σκοπός της είναι η τροποποίηση του περί εκλογής μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων νόμου ώστε να αναθεωρηθεί η ισχύουσα διάταξη η οποία προβλέπει τη διενέργεια αναπληρωματικής εκλογής για την πλήρωση κενωθείσας βουλευτικής έδρας εντός προθεσμίας 45 ημερών, δεδομένου ότι σε εκλογικές διαδικασίες μεγάλης κλίμακας αυτό ενδέχεται να μην είναι εφικτό εντός της εν λόγω προθεσμίας.

Όπως εξήγησε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, Άριστος Δαμιανού, «δεν θα νομοθετήσουμε για παράταση της θητείας, απλώς επειδή εκ των πραγμάτων οι βουλευτικές εκλογές διεξάγονται κατά κανόνα περί τα τέλη Μαΐου και όποτε προκύπτει θέμα είτε αποποίησης είτε σύντομα κενωθείσας έδρας, για να αποφύγουμε τη δέσμευση διεξαγωγής εκλογών μέσα του καλοκαιριού, μέσα Ιουλίου ή αρχές Αυγούστου το αργότερο, δίνουμε αυτή τη δυνατότητα στην εκτελεστική εξουσία. Είναι μία εισήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών την οποία υιοθετήσαμε ομόφωνα στην Επιτροπή Εσωτερικών για πρακτικούς λόγους».

