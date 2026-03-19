Σοβαρή ένταση καταγράφεται στις φοιτητικές εκλογές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, με την Πρωτοπορία και την Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών να προχωρούν σε αλληλοκατηγορίες για τη διαδικασία, καταθέτοντας διαφορετικές εκδοχές για περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας.

Στην ανακοίνωσή της, η Πρωτοπορία αναφέρει ότι η Προοδευτική ΚΦ κρατά «ετσιθελικά» κλειστές τις κάλπες και απορρίπτει ως «γελοίο» τον ισχυρισμό περί καλπονοθείας από πλευράς της. Όπως υποστηρίζει, το περιστατικό αφορούσε συμφοιτήτρια που επιχειρούσε να ασκήσει το εκλογικό της δικαίωμα, όταν διαπιστώθηκε ότι το ψηφοδέλτιο ήταν τσαλακωμένο, με μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής από την Προοδευτική να λέει, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, πως έπρεπε να σκιστεί και να δοθεί άλλο, όπως συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Παράλληλα, καλεί τόσο την Προοδευτική όσο και τις υπόλοιπες παρατάξεις να ανοίξουν τις κάλπες, σημειώνοντας ότι «τραμπουκισμοί, φωνές και απειλές δεν έχουν θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου».

Από την πλευρά της, η Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών καταγγέλλει «αισχρή καλπονοθεία» από την Πρωτοπορία Πανεπιστημίου Κύπρου, υποστηρίζοντας ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στέλεχος της Πρωτοπορίας επιχείρησε να τοποθετήσει στην κάλπη περισσότερα από πέντε ψηφοδέλτια. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, όταν μέλος της Εφορευτικής από την Προοδευτική εντόπισε την ενέργεια, στέλεχος της Πρωτοπορίας και επίσης μέλος της Εφορευτικής άρπαξε τα ψηφοδέλτια από φοιτήτρια, τα έσκισε και αποχώρησε μαζί με τα τεκμήρια, τα οποία, όπως αναφέρεται, εξακολουθούν να αγνοούνται.

Η Προοδευτική υποστηρίζει ακόμη ότι η συγκεκριμένη παράταξη έχει προχωρήσει επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια σε αλλοίωση εκλογικών αποτελεσμάτων, κάνοντας λόγο για περιστατικά σε δύο εκλογικές διαδικασίες, αλλά και σε Γενική Συνέλευση τον τελευταίο χρόνο. Στο πλαίσιο αυτό, ζητά να σταματήσει η εκλογική διαδικασία και να ακυρωθούν οι εκλογές, υποστηρίζοντας ότι έχει αλλοιωθεί στην πράξη η βούληση των φοιτητών και φοιτητριών του μεγαλύτερου δημόσιου πανεπιστημίου της χώρας.