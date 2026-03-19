Έτοιμη να παράσχει βοήθεια προς την Κυπριακή Δημοκρατία, αν και όπως χρειαστεί, στο θέμα της συζήτησης με την Βρετανία του καθεστώτος των Βάσεων όταν τελειώσει η παρούσα κρίση στη Μέση Ανατολή, δηλώνει η ΕΕ μέσα από τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Η σημαντική αναφορά για τις Βρετανικές Βάσεις ήρθε ως προσθήκη της τελευταίας στιγμής στο κείμενο των συμπερασμάτων.

Συγκεκριμένα, στην παράγραφο 6 του κειμένου των συμπερασμάτων που αφορούσε την Κύπρο και την έκφραση στήριξης της Ένωσης για τα θέματα ασφάλειας που προέκυψαν λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, έχει προστεθεί μια σημαντική πρόταση στήριξης της Κύπρου για τη συζήτηση του καθεστώτος των Βάσεων: «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη την πρόθεση της Κύπρου να ξεκινήσει συζήτηση με το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με τις Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο και δηλώνει έτοιμο να παράσχει συνδρομή, αν και όπως χρειαστεί».

Η πρόταση αυτή προστέθηκε στο αρχικό κείμενο της παραγράφου 6, το οποίο ανέφερε πως «η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται σταθερά και απερίφραστα στο πλευρό των κρατών μελών που βρίσκονται κοντά στην περιοχή. Χαιρετίζει τη στήριξη που παρείχαν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο αυτό, ιδίως μέσω της ανάπτυξης στρατιωτικών μέσων στην Ανατολική Μεσόγειο και προς υποστήριξη της Κύπρου».

Σημαντικές αναφορές σε σχέση με την Κύπρο περιλαμβάνονται και σε άλλες παραγράφους των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Στο κεφάλαιο για τη Γάζα/Δυτική Όχθη, γίνεται αναφορά στη χρήση του Θαλάσσιου Διαδρόμου της Κύπρου.

Συγκεκριμένα, η παράγραφος 19 αναφέρει πως «το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει τη λύπη του για τη συνεχιζόμενη καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και καλεί το Ισραήλ να επιτρέψει άμεση, ανεμπόδιστη πρόσβαση και συνεχή διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας σε μεγάλη κλίμακα προς και σε ολόκληρη τη Γάζα, περιλαμβανομένης της χρήσης του Θαλάσσιου Διαδρόμου της Κύπρου για συμπλήρωση των χερσαίων διαδρομών, και να επιτρέψει στα Ηνωμένα Έθνη και στις υπηρεσίες τους, καθώς και στις ανθρωπιστικές οργανώσεις, να εργάζονται ανεξάρτητα και αμερόληπτα για να σώζουν ζωές και να μειώνουν τον ανθρώπινο πόνο».

