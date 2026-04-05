Οι διεθνείς εξελίξεις επιβεβαιώνουν, πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι η εποχή που διανύουμε είναι ταραχώδης και δοκιμάζει τις αντοχές των κρατών και των κοινωνιών, δημιουργώντας εύλογες ανησυχίες. Το άναρχο διεθνές σύστημα με τις διαδοχικές κρίσεις ενισχύει την αβεβαιότητα και την απροβλεψιμότητα που κυριαρχεί στο παγκόσμιο σκηνικό. Σε αυτό το πλαίσιο, οι προσδοκίες των πολιτών από τις Κυβερνήσεις είναι ξεκάθαρες και συγκεκριμένες. Η κοινωνία ζητεί σταθερότητα, προβλεψιμότητα και προπαντός ασφάλεια. Διασφάλιση συνθηκών ασφάλειας που προσφέρουν σταθερότητα και προοπτική. Επιζητεί ασφάλεια στην οικονομία, στην εργασία, στην παιδεία, στην υγεία, σε κάθε πτυχή και έκφανση της καθημερινότητας του πολίτη.

Ταυτόχρονα, οι πολίτες και η κοινωνία απαιτούν σοβαρότητα, υλοποιήσιμους και μετρήσιμους στόχους που προάγουν την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και την πρόοδο. Στόχους και επιδιώξεις που προάγουν ολιστικά την ασφάλεια, μακριά από λαϊκισμούς, ανέξοδες διακηρύξεις και μηδενιστικές προσεγγίσεις.

Το ιδεολογικoπολιτικό μας πλαίσιο

Από την πρώτη μέρα ανάληψης της διακυβέρνησης του τόπου, πορευόμαστε με σαφείς στόχους, ισχυρή πολιτική βούληση και αποφασιστικότητα. Στόχους δύσκολους, φιλόδοξους αλλά πάντοτε εφικτούς, ώστε να εμπεδώσουμε αίσθημα της ασφάλειας, επιλύοντας διαχρονικά προβλήματα, αλλάζοντας νοοτροπίες, βελτιώνοντας την καθημερινότητα του κάθε πολίτη, και δημιουργώντας ελπίδα και προοπτική στο σύνολο του λαού. Με τις πολιτικές μας, αλλάζουμε την Κύπρο, θέτοντας τις βάσεις για μια σύγχρονη χώρα και προσφέροντας ασφάλεια σε όλους τους τομείς, ενδυναμώνοντας και αναβαθμίζοντας όλους τους παράγοντες ισχύος της πατρίδας μας, εσωτερικούς και εξωτερικούς.

Πιο συγκεκριμένα, στο εσωτερικό, συνεχής είναι η προσπάθειά μας για μια ισχυρή και ανθεκτική οικονομία, για εκσυγχρονισμό του κράτους του 1960, για μια σύγχρονη κοινωνική πολιτική, για να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις, όπως το μεταναστευτικό, για να εμπεδώσουμε το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες και να ενδυναμώσουμε την αποτρεπτική ισχύ της πατρίδας μας.

Σε διεθνές επίπεδο, η Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία περήφανα από την 1η Ιανουαρίου ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βαδίζει τον δρόμο της ευθύνης, και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, αναβαθμίζοντας τη διεθνή της υπόσταση, αναδεικνύοντας τον ρόλο της ως πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Και όλα αυτά, ενισχύουν ουσιαστικά τη μεγάλη μας προσπάθεια για επίτευξη της υπ’ αριθμόν ένα προτεραιότητάς μας για απελευθέρωση, τερματισμό της κατοχής και επανένωση της πατρίδας μας.

Με την ολοκλήρωση τριών χρόνων διακυβέρνησης βρισκόμαστε σε μια αρκετά ώριμη φάση υλοποίησης των όσων έχουμε υποσχεθεί στον κυπριακό λαό. Πολιτικές που σχεδιάσαμε εφαρμόζονται, και απτά αποτελέσματα αγγίζουν την καθημερινότητα των πολιτών. Μέσα από ένα ξεκάθαρο ιδεολογικό πλαίσιο, τον Κοινωνικό Φιλελευθερισμό, μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση που συνδυάζει την ατομική πρόοδο με την κοινωνική αλληλεγγύη, ενισχύει το κοινωνικό κράτος και, ταυτόχρονα, ενεργοποιεί όλους τους μοχλούς οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, αλλάζουμε την Κύπρο.

Προτεραιότητες της Κυβέρνησης

Όλες οι πολιτικές μας που εξυπηρετούν τους προαναφερθέντες στόχους, βασίζονται στις πέντε προτεραιότητες της Διακυβέρνησής μας:

➤ Πρώτον, εξωστρεφής εξωτερική πολιτική με ξεκάθαρο ευρωπαϊκό – δυτικό προσανατολισμό, ισχυρή άμυνα και ασφάλεια,

➤ Δεύτερον, ανθεκτική, ανταγωνιστική και ισχυρή οικονομία,

➤ Τρίτον, εκσυγχρονισμός και ισχυροποίηση του Κράτους, με έμφαση στις συνεχείς και τολμηρές μεταρρυθμίσεις,

➤ Τέταρτο, διαφάνεια, λογοδοσία και πρόληψη της διαφθοράς, και

➤ Πέμπτο, ευημερία των πολιτών και βελτίωση της καθημερινότητάς τους μέσα από πολιτικές για την υγεία, την παιδεία, το στεγαστικό, το κράτος πρόνοιας.

Εξωτερική πολιτική, άμυνα και ασφάλεια

Μέσα από την εξωστρεφή εξωτερική μας πολιτική, αναβαθμίζουμε και ισχυροποιούμε τη διεθνή υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας και αναδεικνύουμε με πρωτοβουλίες τον ρόλο μας ως πυλώνας ασφάλειας και συνεργασίας σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας. Την ίδια στιγμή, μέσα από ουσιαστικές παρεμβάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και μια φιλόδοξη και προσανατολισμένη σε αποτελέσματα Προεδρία του Συμβουλίου, αναδεικνύουμε τη σημασία της χώρας μας ως ένα Κράτος Μέλος με ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα και στην προσπάθεια για περαιτέρω ολοκλήρωση. Ήταν μέσα σε αυτό το πλαίσιο, που ανάμεσα σε άλλα, αναπτύξαμε την ανθρωπιστική πρωτοβουλία «Αμάλθεια», θεσμοθετήσαμε τη διακυβερνητική μας συνεργασία με την Ελλάδα, εγκαινιάσαμε τον στρατηγικό διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και αναβαθμίσαμε τις σχέσεις μας με τη Γαλλία. Τι σημαίνουν, όμως, όλα αυτά για την Κυπριακή Δημοκρατία και τους Κύπριους πολίτες; Για να παραθέσω ένα μόνο πρόσφατο παράδειγμα, ας αναλογιστούμε την ισχυρή θετική ανταπόκριση που είχαμε από εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητάς μας με αφορμή την κρίση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Ας αναλογιστούμε πως η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ίδρυση στην Κύπρο Περιφερειακού Κέντρου Πυρόσβεσης, που θα εγκαινιάσουμε σε λίγες μέρες, ενισχύει τις δυνατότητες της χώρας μας για αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Ας σκεφτούμε τη σημασία του διορισμού εκπροσώπου της Επιτροπής για το Κυπριακό στη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουμε για επανένωση της πατρίδας μας στη βάση των αρχών, αξιών και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στον τομέα της Άμυνας και της Ασφάλειας, συνεχής είναι η προσπάθειά μας για ενδυνάμωση της αποτρεπτικής ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Προς αυτή την κατεύθυνση και για ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ως ενδεικτικά παραδείγματα, αναφέρω την αξιοποίηση του 1.2 δισεκατομμυρίων ευρώ που έχουν κατανεμηθεί στη χώρα μας, μέσα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος SAFE, την απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης για συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας σε εξοπλιστικά προγράμματα των Ηνωμένων Πολιτειών, την αναβάθμιση της Αεροπορικής Βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου» και της Ναυτικής Βάσης «Ευάγγελος Φλωράκης», τις ουσιαστικές μας αποφάσεις για αναβάθμιση του θεσμού των Συμβασιούχων Οπλιτών, τη θεσμική και οικονομική στήριξη της πολλά υποσχόμενης κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας που εργοδοτεί σημαντικό αριθμό Κυπρίων επιστημόνων, προσελκύοντας στη χώρα μας εκατομμύρια ευρώ.

Στην ίδια προτεραιότητα εντάσσεται και η αντιμετώπιση του Μεταναστευτικού που άπτεται και της εσωτερικής ασφάλειας της χώρας μας. Μέσα σε τρία χρόνια, με την άμεση σύσταση Υφυπουργείου Μετανάστευσης και με μια ολιστική προσέγγιση, πετύχαμε η χώρα μας να αποτελεί πρότυπο διαχείρισης της εν λόγω ευρωπαϊκής πρόκλησης και μη ελκυστικός προορισμός. Οι αριθμοί αποτυπώνουν τα πραγματικά δεδομένα: Σε σύγκριση με το 2022, το 2025 οι παράτυπες αφίξεις μειώθηκαν κατά 86%, οι νέες αιτήσεις ασύλου κατά 87%, ενώ οι επιστροφές αυξήθηκαν πάνω από 60% με το 2024 και το 2025 να είναι χρονιές ρεκόρ επιστροφών.

Με θεμέλιο την ισχυρή και ανθεκτική οικονομία

Μια ισχυρή και ανθεκτική οικονομία, η δεύτερή μας προτεραιότητα, είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί το Κράτος να επενδύει σε θέματα που αφορούν άμεσα τους πολίτες αλλά και να απορροφά τις συνέπειες ενδεχόμενων εσωτερικών και εξωτερικών κρίσεων. Τα όσα τραγικά έγιναν το 2012-2013, αποδεικνύουν του λόγου το αληθές για την καθοριστική σημασία μιας ισχυρής και ανθεκτικής οικονομίας στην εμπέδωση του γενικότερου αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Μέσα, λοιπόν, από μια υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική, μακριά από λαϊκισμούς και ανέξοδα ευχολόγια, πετυχαίνουμε μετρήσιμα και θετικά αποτελέσματα για την οικονομία μας. Πιο συγκεκριμένα, η αναβάθμιση της χώρας μας στην κατηγορία Α, για πρώτη φορά από το 2011, ο ρυθμός ανάπτυξης 3,8% για το 2025 – ένας από τους υψηλότερους στην ΕΕ – το σημαντικό δημοσιονομικό πλεόνασμα ύψους 2,6% του ΑΕΠ, το χαμηλό δημόσιο χρέος, που έχει υποχωρήσει στο 55%, και το χαμηλό ποσοστό ανεργίας, με συνθήκες πλήρους απασχόλησης έπειτα από 18 χρόνια, αποτελούν δεδομένα με πραγματικό αντίκρισμα για τους πολίτες. Μεταφράζονται σε φθηνό δανεισμό για το κράτος, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Προσελκύουν επενδύσεις που δημιουργούν καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας και φέρνουν απτά αποτελέσματα για την κοινωνία, όπως για παράδειγμα ο φορολογικός μετασχηματισμός της χώρας μετά από 23 χρόνια, τα θετικά αποτελέσματα του οποίου είναι ήδη αισθητά στον πολίτη μέσα από τη μείωση του φορολογικού βάρους και την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, η αύξηση της ΑΤΑ από 50% σε 100%, η αύξηση δύο φορές του κατώτατου μισθού, η έναρξη καταβολής αποζημιώσεων του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης, τα μέτρα για αντιμετώπιση της ακρίβειας, όπως η μείωση του ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό στο 5% από 19%, τον μηδενικό ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα, η ουσιαστική στήριξη προς τους πυρόπληκτους στη Λεμεσό, προς τους κτηνοτρόφους μας που επηρεάστηκαν από τον αφθώδη πυρετό. Μέσα στο ίδιο πλαίσιο, μόλις την προηγούμενη βδομάδα ανακοινώσαμε μέτρα που ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια ευρώ, σε συνέχεια της κρίσης στην ευρύτερη περιοχή.

Την ίδια στιγμή, τα οικονομικά δεδομένα της χώρας, ως αποτέλεσμα της υπεύθυνης μας πολιτικής και των στοχευμένων δράσεών μας σε σημαντικούς τομείς, όπως ο Τουρισμός και η Ναυτιλία, μάς επιτρέπουν να επενδύουμε ουσιαστικά στην παιδεία, αυξάνοντας τα ολοήμερα σχολεία ανά το παγκύπριο και θεσμοθετώντας το τεχνικό γυμνάσιο. Στον τομέα της υγείας, επενδύοντας πέραν των 150 εκατομμυρίων ευρώ για εκσυγχρονισμό των υποδομών των νοσοκομείων μας και προχωρώντας στην ανέγερση νέου νοσοκομείου στην Πόλη Χρυσοχούς, στη σύσταση του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου, στη θεσμοθέτηση του Συνηγόρου του Ασθενούς, την αύξηση του βοηθήματος τοκετού και τη λειτουργία των Κέντρων Ταχείας Διακίνησης Ασθενών για αποσυμφόρηση των ΤΑΕΠ. Τα οικονομικά δεδομένα της χώρας ως αποτέλεσμα της υπευθυνότητάς μας, επιτρέπουν και την ουσιαστική αύξηση των κοινωνικών δαπανών πέραν του 6,5%, την αύξηση της άδειας μητρότητας από 18 σε 22 εβδομάδες, τη νέα νομοθεσία για τα άτομα με αναπηρίες, τη διεύρυνση του επιδόματος τέκνου και την αύξηση του βοηθήματος τοκετού.

Μεταρρυθμίσεις και εκσυγχρονισμός του κράτους- Διαφάνεια και λογοδοσία

Σε ό,τι αφορά την τρίτη και τέταρτη προτεραιότητά μας, στόχος μας, μέσα από τον εκσυγχρονισμό του κράτους, τις συνεχείς και τολμηρές μεταρρυθμίσεις, τη λογοδοσία, τη διαφάνεια και, κατ΄ επέκταση, την ενίσχυση της διεθνούς αξιοπιστίας της Κύπρου, όχι μόνο αλλάξουμε τη χώρα μας, αλλά και να αναβαθμίσουμε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του δημοσίου προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, καθιστώντας το κράτος πιο φιλικό, πιο γρήγορο και πιο αποτελεσματικό. Σε συνδυασμό και με την επανάκτηση της διεθνούς φήμης της χώρας μας, η προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων καθίσταται πιο εφικτή με όλα τα θετικά συνεπακόλουθα μιας τέτοιας εξέλιξης, όπως για παράδειγμα τον επαναπατρισμό ταλέντων, που επιτυγχάνεται μέσα από την πρωτοβουλία μας «Minds in Cyprus».

Είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο, που επενδύουμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας μας, εισαγάγοντας περισσότερες από 100 ψηφιακές υπηρεσίες, εφαρμόζοντας τον Ψηφιακό Πολίτη, επανασχεδιάζοντας τις διαδικασίες του Κτηματολογίου επιταχύνοντας την εξέταση αιτήσεων μέσω ηλεκτρονικής υποβολής, προχωρώντας με την ταχεία αδειοδότηση στις πολεοδομικές άδειες και άδειες οικοδομών, με το νέο ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων, με τη λειτουργία του Κέντρου Επιχειρήσεων, και καταβάλλοντας τη θεσμοθετημένη σύνταξη, τα επιδόματα τέκνου και μητρότητας εντός ενός μήνα. Ήταν μέσα από την ίδια συλλογιστική που προωθήσαμε τις μεταρρυθμίσεις της Νομικής και Ελεγκτικής Υπηρεσίας, την ουσιαστική ενδυνάμωση της Αρχής κατά της Διαφθοράς, την αναβάθμιση της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και τη δημιουργία εθνικού μηχανισμού ελέγχου άμεσων ξένων επενδύσεων.

Ως ακόμα μια ένδειξη της ξεκάθαρης πολιτικής μας βούλησης στο θέμα της καταπολέμησης της διαφθοράς, εργαστήκαμε και πετύχαμε σημαντική συμμόρφωση με συστάσεις της Επιτροπής Greco, υιοθετήσαμε συγκεκριμένες εισηγήσεις της ομάδας του FBΙ για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος, και προχωρήσαμε στη σύσταση Εθνικής Μονάδας Εφαρμογής Κυρώσεων. Για εμπέδωση της λογοδοσίας και της διαφάνειας, πέραν των όσων έχω προαναφέρει, προχωρήσαμε με το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, την Γραμματεία Συντονισμού και Υποστήριξης του Κυβερνητικού έργου, την ιστοσελίδα Diakivernisi gov.cy, την αυτόματη εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους και το δικαίωμα στο εκλέγειν στα 17 έτη. Τα μέτρα αυτά, σε συνδυασμό με τη διεθνή εκστρατεία για αποκατάσταση της φήμης της χώρας μας, συμβάλλουν στην αλλαγή παγιωμένων αντιλήψεων και κατατάσσουν την Κύπρο ως αξιόπιστο επενδυτικό προορισμό.

Ο εκσυγχρονισμός του κράτους κάνει τη δημόσια υπηρεσία πιο φιλική προς τους πολίτες, εξυπηρετώντας τον βασικό της στόχο, ενώ το πλαίσιο επενδύσεων γίνεται ακόμη πιο ελκυστικό, με τα μέτρα διαφάνειας και λογοδοσίας να ενισχύουν το επιχειρείν με αποτέλεσμα την περαιτέρω ανάπτυξη, και, κατ’ επέκταση, την ενίσχυση της δυνατότητας του κράτους να διαθέσει περισσότερα στους τομείς που αγγίζουν άμεσα την κοινωνία.

Ευημερία των Πολιτών-Βελτίωση της καθημερινότητάς τους

Όλα όσα προανέφερα υπηρετούν την πέμπτη μας προτεραιότητα που είναι η ευημερία των πολιτών και η βελτίωση της καθημερινότητάς τους. Μας δίνουν τη δυνατότητα να επενδύουμε στην αναβάθμιση της παιδείας, στην ενίσχυση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας, στην αντιμετώπιση προκλήσεων, όπως το στεγαστικό, στην ύπαρξη ενός πραγματικού κράτους πρόνοιας και σε ουσιαστικές επενδύσεις στον πολιτισμό και τον αθλητισμό.

Πιο συγκεκριμένα, ανάμεσα σε άλλα, προχωρήσαμε με το πρόγραμμα «Μαία στο Σπίτι», τη δημιουργία Εθνικού Κέντρου Κλινικής Τεκμηρίωσης και Ποιότητας, την απάλειψη των εισοδηματικών κριτηρίων για οικογένειες με πέντε ή περισσότερα παιδιά σε σχέση με το επίδομα τέκνου και τη φοιτητική χορηγία, την επέκταση της γονικής άδειας με αύξηση του ορίου ηλικίας από τα 8 στα 15 έτη, καθώς επίσης την αύξηση της παροχής για φιλοξενία σε στέγες ηλικιωμένων από 745 σε 1.300 ευρώ. Παράλληλα, προχωρήσαμε με εκσυγχρονισμό της φοιτητικής χορηγίας, την εγκατάσταση κλιματιστικών στα σχολεία και την επέκταση του θεσμού των θερινών δημοτικών σχολείων. Ταυτόχρονα, επενδύσαμε ποσό πέραν των 300 εκατομμυρίων ευρώ για άμβλυνση του στεγαστικού ενώ παράλληλα παρουσιάσαμε σειρά στεγαστικών σχεδίων, ειδικότερα προς όφελος της νέας γενιάς. Στην κοινωνική πολιτική, πέραν των όσων προανέφερα, προσφέραμε τη δυνατότητα φοίτησης σε σχολεία ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης μέχρι τα 22 έτη.

Μακριά από πειραματισμούς και λαϊκισμούς

Σε μια περίοδο αβεβαιότητας, απροβλεψιμότητας και νεφελωδών πολιτικών προσεγγίσεων, το βασικό ζητούμενο είναι η σταθερότητα και η ασφάλεια. Η Κυβέρνησή μας, με ξεκάθαρο ιδεολογικό πολιτικό πλαίσιο, με σαφείς στόχους και προτεραιότητες, απαντά στις δικαιολογημένες απαιτήσεις της κοινωνίας μας, ανταποκρινόμενη στις προσδοκίες του κυπριακού λαού. Και συνεχίζουμε με την ίδια σοβαρότητα, μακριά από πειραματισμούς και λαϊκίστικες προσεγγίσεις.

Ανάμεσα σε πολλά άλλα, προχωρούμε εντός του έτους με τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση με βασικό στόχο την ουσιαστική αύξηση των συντάξεων, ειδικά για τους χαμηλοσυνταξιούχους μας, την πιλοτική εφαρμογή δωρεάν προγεύματος στα νηπιαγωγεία, στην εισαγωγή κοινωνικού λειτουργού σε σχολεία Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, την αναβάθμιση της κατ’ οίκον φροντίδας για τους ηλικιωμένους μας, με ειδικά προγράμματα στήριξης για τις νέες οικογένειες, στη σύσταση διεύθυνσης αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος, την εγκατάσταση πρόσθετων κινητών μονάδων αφαλάτωσης για ενίσχυση του υδατικού μας ισοζυγίου, με την εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ, την περαιτέρω προώθηση της Κύπρου ως περιφερειακού κόμβου τεχνολογίας, με τη σύσταση Οργανισμού Ανάπτυξης Επιχειρήσεων για περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών μικρομεσαίων και νεοφυών επιχειρήσεων, με τη δημιουργία ενός σύγχρονου δικτύου εφοδιαστικής αλυσίδας, στην ουσιαστική περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεών μας με χώρες ειδικού ενδιαφέροντος, όπως η Ινδία και το Καζακστάν, που θα επισκεφθώ σύντομα, συνοδευόμενος από επιχειρηματικές αποστολές.

Μαζί συνεχίζουμε να αλλάζουμε την Κύπρο με συνέπεια, υπευθυνότητα και διεθνή αξιοπιστία.