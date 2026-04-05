Για διαστρέβλωση κάνει λόγο ο υπό κράτηση Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου ο οποίος μέσω ανάρτησής του στα ΜΚΔ αρνείται τις επικρίσεις πως «παρήγγειλε ένα άγαλμα του Μακαρίου». Τ/κ ΜΜΕ μεταδίδουν πως στην ανάρτηση αναφέρει ότι πρόκειται για άγαλμα που αφορά την Κύπρο και επιλέχθηκε από την οικογένεια Ντενκτάς.

Αυτοί οι ισχυρισμοί, προσθέτει, είχαν διατυπωθεί και στο παρελθόν, δηλώνοντας ότι το έργο, που παραγγέλθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Δημάρχου του Μπεϊλικντούζου, είναι «μνημείο της Κύπρου», το οποίο παρουσιάζει μια σύνθεση που επικεντρώνεται σε Τούρκους στρατιώτες, Τουρκοκύπριους μαχητές και τον Ραούφ Ντενκτάς.

Η λεπτομέρεια που πυροδότησε δημόσια συζήτηση είναι η συμπερίληψη ενός ανάγλυφου του Μακαρίου, πρώτου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε μια σκηνή που απεικονίζει τις Συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου του 1959, όπως αναφέρεται.

Ο κ. Ιμάμογλου υποστηρίζει ότι πρόκειται για διαστρέβλωση της πραγματικότητας και οι ισχυρισμοί στοχεύουν στην δυσφήμισή του.

Αναφέρει επίσης ότι η δικαστική διαδικασία εναντίον του έχει επίσης πολιτικά κίνητρα, η κράτηση και η παρατεταμένη φυλάκισή του καθώς και η ανάκληση του πανεπιστημιακού του διπλώματος έχουν ως στόχο να αποτρέψουν την υποψηφιότητά του στις Προεδρικές εκλογές, απέναντι από τον Ταγίπ Ερντογάν.

Παρόμοιοι ισχυρισμοί, συνεχίζει, είχαν διατυπωθεί στις τοπικές εκλογές του 2019 και γράφει ότι υπήρξε ένα διάλογος για το εν λόγω μνημείο για την Κύπρο μεταξύ του ιδίου και του Ταγίπ Ερντογάν κι είχε και τότε εξηγήσει τι ακριβώς αφορούσε το μνημείο.

Το μνημείο, αναφέρει ο Εκρέμ Ιμάμογλου, συμβολίζει την «ειρηνευτική επιχείρηση στην Κύπρο και τον αγώνα της τουρκικής πλευράς», υποστηρίζοντας ότι ο ισχυρισμός ότι είναι «άγαλμα του Μακαρίου» δεν αντικατοπτρίζει την αλήθεια.

ΚΥΠΕ