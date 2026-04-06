Οι συναντήσεις των δύο ηγετών δεν είναι ποτέ τυπικές, από πλευράς μου ευελπιστώ σε θετικό αποτέλεσμα. Αυτό δήλωσε από την Πάφο το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κληθείς να σχολιάσει την απογευματινή συνάντηση του με τον ηγέτη των τουρκοκυπρίων και τις αναφορές που γίνονται για συνάντηση χωρίς προσδοκίες.

Πηγαίνω στη συνάντηση με ξεκάθαρη πολιτική βούληση και ευελπιστώ να υπάρξει ανταπόκριση για να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα, τόνισε ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Δεν είναι ποτέ τυπικές αυτές οι συναντήσεις, είπε, ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη τα όσα συζητήσαμε με τον ΓΓ του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο κ. Έρχιουρμαν γνωρίζει την πολιτική βούληση του ΓΓ για να υπάρξει σημαντική πρόοδος πριν το τέλος της θητείας του.

Από πλευράς μου πηγαίνω, κατέληξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, με απόλυτη σοβαρότητα και με την ετοιμότητα, αν υπάρξει ανταπόκριση να έχουμε θετικά αποτελέσματα.