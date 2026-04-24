Η Ευρώπη δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μια νέα εποχή με ένα παλιό πλαίσιο, αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι ένας προϋπολογισμός που να ανταποκρίνεται στους σκοπούς του, έτοιμος να αποδώσει όπου και όταν έχει μεγαλύτερη σημασία, δήλωσε την Παρασκευή η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, στην ομιλία της κατά τη διάρκεια της άτυπης συνάντησης των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου, μιλώντας στους ηγέτες της ΕΕ, η Πρόεδρος του Κοινοβουλίου εστίασε σε τρία θέματα, την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τον αντίκτυπό της στις τιμές της ενέργειας, τον Οδικό Χάρτη «Μία Ευρώπη, Μία Αγορά» και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, ενώ χαιρέτισε επίσης την έγκριση του 20ού πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας και την αποδέσμευση του δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία.

Όπως αναφέρεται, όσον αφορά την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τις τιμές της ενέργειας, η Πρόεδρος Μέτσολα ζήτησε ένα γρήγορο και μόνιμο τέλος στον πόλεμο που θα διασφαλίζει τα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και την ελευθερία του ιρανικού λαού, θα αντιμετωπίζει τις ανησυχίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα και τα βαλλιστικά πυραύλους του Ιράν και θα θέτει τέλος στις παρεμποδίσεις στο Στενό του Ορμούζ.

Υπογραμμίζοντας τη σημασία της διαφύλαξης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της συνέχισης των επενδύσεων στην ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης, ανέφερε ότι οι κανόνες της ΕΕ για την αποθήκευση φυσικού αερίου έχουν ήδη συμβάλει στη σταθεροποίηση των αγορών και στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, ενώ οι προσπάθειες για τη διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος της Ευρώπης και τη μείωση της εξάρτησης καθιστούν την Ένωση πιο ανθεκτική, ανεξάρτητη και λιγότερο εκτεθειμένη σε κλυδωνισμούς. «Ενώ ενεργούμε για το σήμερα, δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε αυτό που λειτουργεί για το αύριο. Δεν πρέπει να διορθώνουμε ό,τι δεν έχει χαλάσει. Η μακροπρόθεσμη στρατηγική μας λειτουργεί. Πρέπει να παραμείνουμε στον ίδιο δρόμο», σημείωσε.

Προστίθεται ότι, αναφερόμενη στον Οδικό Χάρτη «Μία Ευρώπη, Μία Αγορά», η Πρόεδρος Μέτσολα χαιρέτισε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων, σημειώνοντας ότι ο Οδικός Χάρτης είναι φιλόδοξος, ενισχύει την ικανότητα της Ευρώπης να αντέχει σε κλυδωνισμούς και υλοποιεί την Κοινή Δήλωση που συμφωνήθηκε από τους ηγέτες.

Τόνισε επίσης ότι η εστίαση πρέπει πλέον να μετατοπιστεί από τις δεσμεύσεις στην υλοποίηση, διασφαλίζοντας παράλληλα τον σεβασμό της νομοθετικής διαδικασίας και του δημοκρατικού ελέγχου. «Βρισκόμαστε πλέον στο σημείο όπου οι δεσμεύσεις πρέπει να μετατραπούν σε αποτελέσματα. Όσον αφορά τα θέματα προτεραιότητας του οδικού χάρτη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κάνει τη δουλειά του. Και θα την κάνουμε καλά», σημείωσε.

Τέλος, όσον αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπογράμμισε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κινείται γρήγορα. «Την επόμενη εβδομάδα, η Ολομέλεια θα ψηφίσει. Αυτό θα μας επιτρέψει να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, μόλις αυτό εγκρίνει την εντολή του. Έτσι, την επόμενη εβδομάδα, θα έχουμε τη θέση μας, θα γνωρίζουμε τι θέλουμε και θα είμαστε έτοιμοι», συμπλήρωσε.

Ζήτησε επίσης έναν μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ που να είναι κατάλληλος και ικανός να ανταποκριθεί στις σημερινές γεωπολιτικές και οικονομικές πραγματικότητες, και επανέλαβε την υποστήριξη του Κοινοβουλίου για μεγαλύτερη έμφαση στην ανταγωνιστικότητα και την άμυνα, ζητώντας παράλληλα πρόσβαση σε νέους ιδίους πόρους και προειδοποιώντας να μην επιβαρυνθούν οι μελλοντικές γενιές με παλιά χρέη.

«Η Ευρώπη δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μια νέα εποχή με ένα παλιό πλαίσιο, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε σε έναν κόσμο που αλλάζει με ξεπερασμένα εργαλεία. Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι ένας προϋπολογισμός που να ανταποκρίνεται στους σκοπούς του, έτοιμος να αποδώσει όπου και όταν έχει μεγαλύτερη σημασία», υπογράμμισε.

ΚΥΠΕ