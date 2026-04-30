Στις 8 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η νέα συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη κ. Τουφάν Έρχιουρμαν, ανακοίνωσε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο πλαίσιο της Ενημέρωσης του προς τα ΜΜΕ, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι «η νέα συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 8 Μαΐου, στις 16:00, στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Οι τακτικές συναντήσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον κ. Έρχιουρμαν επιβεβαιώνουν τη σταθερή μας επιδίωξη για διατήρηση ανοικτών και ειλικρινών διαύλων επικοινωνίας. Στόχος τους είναι να συμβάλουν στη δημιουργία, βήμα με βήμα, των συνθηκών για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

Για εμάς, κάθε επαφή πρέπει να έχει προσανατολισμό. Κάθε συζήτηση πρέπει να υπηρετεί τον σκοπό στην επιστροφή σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις με περιεχόμενο, προοπτική και αποτέλεσμα.

Είναι άλλωστε σε αυτό το πλαίσιο που εντάσσεται η διαρκής ανάληψη πρωτοβουλιών από πλευράς του Προέδρου Χριστοδουλίδη και οι εποικοδομητικές προτάσεις που θέτει, αποδεικνύοντας στην πράξη την αμείωτη βούλησή μας για παραγωγική συμβολή στη δημιουργία κατάλληλου θετικού κλίματος για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

Η προσπάθεια αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία ο ίδιος Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών έχει εκφράσει τη βούλησή του να υπάρξουν εξελίξεις στο Κυπριακό μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του, στο τέλος του 2026.

Αυτός ο ορίζοντας δεν πρέπει να χαθεί. Αυτή η ευκαιρία πρέπει να αξιοποιηθεί στο έπακρο.

Όπως έχει αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα έχει ήδη αρχίσει, μετά και τη συνάντηση που είχαν στις Βρυξέλλες τον περασμένο Μάρτιο.

Η ξεκάθαρη πολιτική βούληση και η προσωπική προσήλωση του Γενικού Γραμματέα έχουν ιδιαίτερη σημασία, ειδικά μέσα στο σημερινό γεωπολιτικό περιβάλλον.

Η μετουσίωση, όμως, αυτής της πρόθεσης σε συγκεκριμένη και ουσιαστική πρωτοβουλία προϋποθέτει ειλικρινή ανταπόκριση από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Η θέση μας είναι σαφής. Έχει διατυπωθεί δημόσια. Έχει διατυπωθεί και κατ’ ιδίαν. Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε άμεσα και ουσιαστικά, εφόσον ο Γενικός Γραμματέας κρίνει ότι η πρωτοβουλία του βρίσκεται σε ώριμο στάδιο. Ευελπιστούμε σε εποικοδομητική ανταπόκριση όλων των μερών το συντομότερο δυνατόν.

Η Κυπριακή Δημοκρατία θεωρεί καθοριστικό τον ρόλο των Ηνωμένων Εθνών. Θεωρεί εξίσου σημαντική την ενεργό εμπλοκή του Γενικού Γραμματέα και της Προσωπικής του Απεσταλμένης, ώστε να διαμορφωθούν οι αναγκαίες συνθήκες για μια διαδικασία με προοπτική, περιεχόμενο και αποτέλεσμα.

Το Κυπριακό δεν μπορεί να παραμένει σε τεχνητή αναμονή. Ο χρόνος δεν είναι ουδέτερος. Όταν δεν αξιοποιείται για πρόοδο, λειτουργεί σε βάρος της προοπτικής της λύσης.

Για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η επίλυση του Κυπριακού παραμένει η ύψιστη εθνική προτεραιότητα. Στόχος μας παραμένει η επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, το συντομότερο δυνατόν από το σημείο είχαν διακοπεί, εντός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών και στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Ερωτηθείς αν εκτιμά πως οι συνθήκες όπως έχουν διαμορφωθεί για τη συνάντηση των δύο ηγετών, βοηθούν, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα συνεχείς παραβιάσεις στη νεκρή ζώνη, περιφρόνηση των όρων εντολής της ειρηνευτικής δύναμης, ακούμε δημόσιες δηλώσεις από πλευράς Τούρκων αξιωματούχων οι οποίες προφανώς και δεν συμβάλλουν στο κατάλληλο κλίμα που επιθυμούμε και που εργαζόμαστε να δημιουργηθεί. Την ίδια ώρα, το έχει αποδείξει και ο ίδιος ο Πρόεδρος μέσα από τις πράξεις και τις ενέργειες του, αυτές οι συνεχείς επαφές είναι ένα σημαντικό προαπαιτούμενο στο να επιτευχθεί εκείνη η πρόοδος στην ειλικρίνεια και αμεσότητα των επαφών, για να συμβάλουμε, αν αυτό επιθυμούμε, σε αυτό που έχει αναλάβει ο ΓΓ των ΗΕ. Είναι μέσα από τον διάλογο, μέσα από την παράθεση των επιχειρημάτων μας, την παράθεση διαφορετικών προσεγγίσεων που μπορεί να επιτευχθεί πρόοδος.

Άρα, ενώ πολλά εκ των περιστατικών που έχουν δει το τελευταίο διάστημα το φως της δημοσιότητας και δημόσιες δηλώσεις που δεν συμβάλλουν στη δημιουργία του κατάλληλου κλίματος, την ίδια στιγμή εμείς θα επιμένουμε ότι σε αυτή την προσπάθεια πρέπει να υπάρξει προσήλωση και το έχουμε αποδείξει όλο το προηγούμενο διάστημα και σε αυτή την προσήλωση θα παραμείνουμε με την ίδια ένταση».

Σε ερώτηση αν στο τραπέζι των συνομιλιών παρακάθονται οι δύο κοινότητες, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «στο τραπέζι των συνομιλιών παρακάθεται ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ως ηγέτης της ελληνοκυπριακής πλευράς και ως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενός κράτους αναγνωρισμένου από τη διεθνή κοινότητα, ενός κράτους μέλους της ΕΕ, ιδιαίτερα ως προς τις πτυχές που άπτονται ζητημάτων κυριαρχίας».

Κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών ότι η μικρή Κύπρος μπλοκάρει την ευρωπαϊκή προοπτική και ερωτηθείς τι προσδοκά η Κυβέρνηση από τη συνάντηση των ηγετών υπό το φως αυτής της συμπεριφοράς, καθώς και ερωτηθείς αν η συνάντηση τους θα είναι κατ΄ιδίαν, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «ο προγραμματισμός είναι για συνάντηση των δύο ηγετών, όπως την προηγούμενη φορά.

Για το πρώτο ερώτημα, εμείς έχουμε αποδείξει μέσα από όλες τις πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει, και αποδεικνύεται η ειλικρινής μας βούληση και πρόθεση να στηρίξουμε και να συνδράμουμε τις προσπάθειες του ΓΓ των ΗΕ. Είναι η κατοχική Τουρκία που αρνείται ακόμη και τη συζήτηση, αρνείται ακόμη και τον διάλογο, και αυτό που θεωρούμε αυτονόητο, τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, περιφρονεί ψηφίσματα του ΣΑ των ΗΕ. Ο Τούρκος Υπουργός κάνει αναφορά στην ΕΕ και διαχωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία από την ΕΕ. Η Κύπρος είναι Ευρώπη, η Ευρώπη είναι Κύπρος, και αυτό το έχει αποδείξει και η εμπειρία των τελευταίων ημερών, οι σαφείς τοποθετήσεις των θεσμών της ΕΕ αλλά και όλων των ηγετών των κρατών μελών της ΕΕ και αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει η ΕΕ στην ολότητα της. Και αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει η ΕΕ και μέσα από τα Συμπεράσματα της που άπτονται κυρίως των ευρωτουρκικών σχέσεων και της προόδου τους.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης το έχει πει με σαφήνεια και κατ΄επανάληψη. Επιθυμούμε πρόοδο στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Αυτή η πρόοδος, όμως, περνά μέσα και από τις κυπρογενείς υποχρεώσεις της Τουρκίας, απέναντι σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ του οποίου έδαφος κατέχει παράνομα η Τουρκία εδώ και 52 χρόνια. Άρα, αυτό που πράττουμε ως Κυπριακή Δημοκρατία, ως κράτος μέλος της ΕΕ, όλα όσα πράττουμε και το τελευταίο διάστημα με μεγαλύτερη ένταση, είναι να υψώνουμε το επίπεδο της παρουσίας μας ως κράτος μέλος της ΕΕ, ως κράτος της περιοχής που αποδεικνύει στην πράξη τη χρησιμότητα και την αξιοπιστία του.

Αυτός που πρέπει να αναλογιστεί τις ευθύνες του είναι η Τουρκία. Αν η Τουρκία θέλει να αναζητήσει τους λόγους που δεν βλέπει πρόοδο στις σχέσεις της με την ΕΕ πρέπει να κοιτάξει τον καθρέφτη» και τις υποχρεώσεις της μία εκ των οποίων είναι η επίλυση του Κυπριακού.

Ερωτηθείς σε ποιο σημείο βρίσκεται το θέμα καταγραφής των συγκλίσεων, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «έχει υποβληθεί μια σειρά προτάσεων από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη στη συνεχιζόμενη προσπάθεια να δημιουργηθεί το κατάλληλο θετικό κλίμα για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Οι προτάσεις έχουν συζητηθεί με τον κ. Έρχιουρμαν στην παρουσία της κας Ολγκίν αλλά και με τον ίδιο τον ΓΓ. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εν μέσω μιας πρωτοβουλίας που ήδη έχει ξεκινήσει από τον ΓΓ, μια προσέγγιση που έχουμε χαιρετίσει με μεγάλη ικανοποίηση και που στηρίζουμε και θα στηρίξουμε με κάθε δυνατό μέσο, και στη βάση αυτής της προσέγγισης του ΓΓ των ΗΕ θα πορευτούμε.

Εκτιμούμε ότι προτάσεις που έχουμε θέσει, όπως η καταγραφή των συγκλίσεων, αν προσεγγιστούν με νηφαλιότητα και με εποικοδομητική στάση από την άλλη πλευρά μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην πρόοδο».

Κληθείς να πει κατά πόσο θα ανακοινωθούν νέα ΜΟΕ μετά τη συνάντηση των ηγετών, ο Εκπρόσωπος είπε ότι οι τακτικές συναντήσεις δεν πρέπει να έχουν αυτοσκοπό την υλοποίηση ΜΟΕ.

Πρόσθεσε ότι τα ΜΟΕ είναι πολύ σημαντικά, ωστόσο, θα πρέπει να υλοποιούν τον στόχο της επανέναρξης των συνομιλιών.

Ερωτηθείς για την πρωτοβουλία του ΓΓ των ΗΕ, ο Εκπρόσωπος είπε ότι αυτή επικεντρώνεται στην ουσία του Κυπριακού, προσθέτοντας ότι αυτό είναι η δική μας επιδίωξη.