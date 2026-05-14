Μπαρούτι μύρισε το στούντιο του Omega σήμερα το μεσημέρι, όπου φιλοξενήθηκαν Νικόλας Παπαδόπουλος και Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Οι ηγέτες ΔΗΚΟ και ΑΛΜΑ συμφώνησαν την περασμένη Τρίτη για μια συζήτηση εφ’ όλης της ύλης, ωστόσο, ο χρόνος αναλώθηκε περισσότερο σε συγκρούσεις επί μερικών καυτών θεμάτων και όχι σε πρόγραμμα ή θέσεις των δύο κομμάτων.

Μεγάλο μέρος της κουβέντας των δύο με τη δημοσιογράφο Στέλλα Σάββα αναλώθηκε στο ζήτημα του Πεντακώμου, για το οποίο προηγήθηκαν δηλώσεις και από τον Γενικό Εισαγγελέα. Έντονη αντιπαράθεση ξέσπασε και γύρω από παλαιότερες αναφορές του Οδυσσέα Μιχαηλίδη ως Γενικός Ελεγκτής στα παιδιά του Προέδρου της Δημοκρατίας και την συνοδεία τους στο σχολείο από την Αστυνομία.

Αίσθηση προκάλεσαν επίσης οι αιχμές που άφησε ο επικεφαλής του κινήματος ΑΛΜΑ για την αδερφή του Νικόλα, Αναστασία Παπαδοπούλου και την εμπλοκή της στο θέμα των εκποιήσεων. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος σήκωσε το γάντι και κατηγόρησε τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη ότι παραποιεί τα γεγονότα.

Από πλευράς ατάκας, ξεχώρισε η τοποθέτηση του κ. Μιχαηλίδη σε έντονο ύφος, ότι δεν θα τους κάνει το χατίρι να αποσυρθεί από υποψήφιος επειδή υπάρχουν υποθέσεις εναντίον του. «Προς μεγάλη λύπη του κατεστημένου, θα είμαι υποψήφιος στις 24 Μαΐου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ποιος είναι πιο κεντρώος;

Στις πρώτες τους τοποθετήσεις, τόσο ο Νικόλας Παπαδόπουλος όσο και ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης προσπάθησαν να επιχειρηματολογήσουν για το πιο κόμμα από τα δύο είναι το πιο κεντρώο. Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ ανέφερε ότι το ΑΛΜΑ θέλει να παρουσιάζεται ως κεντρώο, ωστόσο, είναι ένας σχηματισμός γεμάτος αντιφάσεις και με θέσεις ακραίες. Επικαλέστηκε δήλωση υποψηφίου του κινήματος ΑΛΜΑ για κατάργηση του ελληνικού εθνικού ύμνου και δημιουργία ενός κυπριακού. Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης ξεκαθάρισε ότι ο συγκεκριμένος υποψήφιος απαντούσε σε ένα υποθετικό ερώτημα στην περίπτωση λύσης του Κυπριακού και υπογράμμισε ότι η θέση του κόμματος είναι πως η Κύπρος έχει εθνικό ύμνο και αυτός είναι ο ελληνικός. «Δεν εγείρεται κανένα θέμα για αλλαγή», τόνισε.

Ο επικεφαλής του κινήματος ΑΛΜΑ παραδέχτηκε ότι υπάρχουν αποκλίσεις σε θέσεις στελεχών, αλλά θεωρεί ότι κινούνται σε λογικά επίπεδα για τον συνδυασμό. Σε σχέση με τις σχέσεις Κύπρου – Ισραήλ, ο Οδυσσέας επισήμανε ότι είναι ευτύχημα που υπάρχει αυτή η συνεργασία και που είναι κοινός εχθρός η Τουρκία. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι σε θέματα διεθνούς δικαίου η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να τηρεί θέσεις αρχών.

Διαφθορά, κομματάρχες και συνεργασίες

Συνέχεια δόθηκε και σε χθεσινές δηλώσεις του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ο οποίος μιλώντας στο ΡΙΚ είπε πως δεν αποκλείει στήριξη του Στέφανου Στεφάνου για την προεδρία της Βουλής, αφού δεν πιστεύει ότι είναι διεφθαρμένος. Θυμίζουμε πως προηγήθηκαν αναφορές του κ. Μιχαηλίδη για εμπλοκή του Γενικού Γραμματέα στο σκάνδαλο του Βασιλικού. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος διερωτήθηκε αν το ΑΚΕΛ είναι «ολίγο διεφθαρμένο» και γι’ αυτό το ΑΛΜΑ μπορεί να συνεργαστεί μαζί του και με όλους τους υπόλοιπους δεν μπορεί. Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης απάντησε λέγοντας ότι χθες ανέφερε πως ούτε τον Νικόλα Παπαδόπουλο τον θεωρεί διεφθαρμένο, αν και θεωρεί πως το ΔΗΚΟ δείχνει να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των τραπεζών. Σε κάθε περίπτωση, επισήμανε ότι το ΑΛΜΑ αποκλείει συνεργασία μόνο με το ΕΛΑΜ.

Τα παιδιά του Προέδρου και η αδερφή του Νικόλα

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ έθιξε το ζήτημα που εγέρθηκε στο παρελθόν με τα παιδιά του Προέδρου της Δημοκρατίας και της συνοδείας τους από την Αστυνομία σε καθημερινές τους υποχρεώσεις, όπως το σχολείο. Χαρακτήρισε την κίνηση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη να εμπλέξει τα παιδιά στην πολιτική συζήτηση ως άκαιρη και ανήθικη και δήλωσε ότι οι οικογένειες πρέπει να μένουν έξω από την αντιπαράθεση.

Ο τέως Γενικός Ελεγκτής είπε πως για τα ανήλικα παιδιά του Προέδρου υπήρξε μια καταγγελία το 2023 ότι δύο περιπολικά έχουν διατεθεί αποκλειστικά για την οικογένεια του Νίκου Χριστοδουλίδη. Ζήτησε από την Αστυνομία να γίνει μια ρύθμιση, δεν απαντήθηκε, και, όπως είπε, αναγκάστηκε να δημοσιοποιήσει το θέμα. Ισχυρίστηκε ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία δεν ασχολήθηκε με τα παιδιά και πως το θέμα αφορά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Σχολίασε επίσης ότι θα ήταν καλύτερα να έβλεπε τον Νικόλα Παπαδόπουλο να έχει την ίδια ευαισθησία για τις 170.000 πρόσωπα που είναι κάτω από το όριο τις φτώχιας και έχουν παιδιά στις οικογένειες τους. Αναφέρθηκε επίσης, σε πολιτικές που προώθησε ο Νικόλας Παπαδόπουλος για τα ταμεία διαχείρισης ακινήτων, σε ένα εκ των οποίων είναι μέλος η αδερφή του προέδρου του ΔΗΚΟ, Αναστασία Παπαδοπούλου.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος υποστήριξε ότι η αδερφή του υπερασπίζεται τα συμφέροντα των παιδιών. Εξήγησε ότι είναι μη εκτελεστικός σύμβουλος στην Themis, με στόχο να παρουσιάσει το πρόγραμμα κοινωνικής εταιρικής ευθύνης. Δεν είναι υπάλληλος της Themis, πρόσθεσε, αλλά μη εκτελεστικός σύμβουλος. Συμπλήρωσε ότι ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης την επικαλείται διότι έχει «μια μανία, μια τάση, να παραποιεί τα γεγονότα και να παρουσιάζει μια πλασματική εκδοχή της αλήθειας», όπως είπε.

Έρευνες και παραλληλισμός με Παπαδάκη

Τις τελευταίες δύο μέρες έχουν επανέλθει στην επικαιρότητα δύο θέματα τα οποία βαραίνουν, ή επιχειρούν να βαρύνουν, τον τέως Γενικό Ελεγκτή. Ο πρώην συνεργάτης του, Ανδρέας Χασαπόπουλος, τον κατήγγειλε στην Αστυνομία για ψευδορκία ενώπιον του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου σε σχέση με τη διαχείριση της ομάδας στήριξης του τότε Γενικού Ελεγκτή στο Facebook. Επιπλέον, σήμερα η ιστοσελίδα Offsite δημοσίευσε αποτέλεσμα έρευνας που επιρρίπτει ευθύνες στον κ. Μιχαηλίδη για το ναυάγιο της μονάδας στο Πεντάκωμο. Επίσης, ο Γενικός Εισαγγελέας δήλωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ποινική έρευνα για το θέμα, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι δεν θέλει να προσωποποιήσει το ζήτημα, και δεν σχολίασε αν ελέγχεται ο επικεφαλής του κινήματος ΑΛΜΑ.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος διερωτήθηκε γιατί ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης δεν αποσύρεται από το ψηφοδέλτιο των βουλευτικών εκλογών αφού υπάρχουν σκιές εναντίον του, όπως έγινε με την περίπτωση του Δημήτρη Παπαδάκη και τις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη. Επίσης, επέμεινε με έντονο τρόπο στην περίπτωση του Πεντακώμου, σε μια προσπάθεια να στριμώξει τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη και να πάρει κάποιες απαντήσεις σε σχέση με ευρήματα που φαίνεται να είναι εναντίον του.

Από την πλευρά του ο κ. Μιχαηλίδης είπε για τον παραλληλισμό με την περίπτωση Παπαδάκη ότι ο καθένας μπορεί να κρίνει αν οι περιπτώσεις είναι όμοιες. «Εγώ ισχυρίζομαι ότι οι δύο περιπτώσεις δεν έχουν καμία σχέση η μία με την άλλη», πρόσθεσε. Για την καταγγελία Χασαπόπουλου, δήλωσε πως πρόκειται για «περσινά ξινά σταφύλια» και τόνισε αντιφάσεις του πρώην συνεργάτη του διαχρονικά.

Όσον αφορά την περίπτωση του Πεντακώμου, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης ανέφερε ότι αρχικά διορίστηκε από τον τότε Γενικό Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη, μια ερευνητική επιτροπή που κατέληξε σε συμπεράσματα που αθώωναν τον ίδιο και ήταν καταδικαστικά για το Τμήμα Περιβάλλοντος. Ακολούθως, ισχυρίζεται πως ο Νίκος Αναστασιάδης διόρισε νέα επιτροπή, κίνηση η οποία θεωρούσε από την αρχή ότι σκοπό είχε να πλήξει τον ίδιο.

Σε κατ’ επανάληψη ερωτήσεις του Νικόλα Παπαδόπουλου προς τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη αν θα αποσυρθεί από το ψηφοδέλτιο αφού υπάρχουν έρευνες εναντίον του, ο επικεφαλής του κινήματος ΑΛΜΑ τόνισε: «Προς μεγάλη σας λύπη, δεν θα αποσυρθώ από το ψηφοδέλτιο. Προς μεγάλη σου λύπη εσένα, του Γιώργου Σαββίδη, της Αννίτας και όλου του κατεστημένου, θα είμαι υποψήφιος στις 24 Μαΐου».

