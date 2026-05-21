Επιστολή μέσω δικηγόρου με την οποία ζητά δημόσια απολογία απέστειλε ο υποψήφιος βουλευτής του ΕΛΑΜ, Ευγένιος Χαμπουλλάς προς τον υποψήφιο του ΑΚΕΛ Γιώργο Λουκαΐδη αναφορικά με τα όσα ειπώθηκαν στην εκπομπή του Alpha με χαρακτηρισμούς όπως «Ναζί» και «φασίστες», αλλιώς, προειδοποιεί ότι θα προχωρήσει σε αγωγή.

Στην επιστολή, μεταξύ άλλων, γίνεται λόγος για δυσφήμιση κατά του προσώπου του κ. Χαμπουλλά «κατά παράβαση του άρθρου 17 του Περί Αστικών Αδικημάτων Νόμου», ενώ σε άλλο σημείο επισημαίνεται πως «η νομική έρευνα μας έχει καταδείξει ότι τέτοιου είδους φραστικές επιθέσεις κατά προσώπων μπορούν να αποτελέσουν βάση για έγερση αγωγής».

Ο κ. Χαμπουλλάς, μέσω του δικηγόρου του, καλεί τον κ. Λουκαΐδη όπως με πλήρη γραπτή απάντησή, είτε να αποδεχθεί την απαίτηση και να υποβάλει προτάσεις για διευθέτηση, π.χ. δημόσια απολογία, είτε να δηλώσει ότι η απαίτηση δεν γίνεται αποδεκτή.

«Αν δεν αποδεχθείτε την απαίτηση, οφείλετε με την απάντηση σας (α) να δώσετε λεπτομερείς λόγους γιατί δεν την αποδέχεστε, προσδιορίζοντας επίσης εκείνους τους ισχυρισμούς του κ. Χαμπουλλά, τους οποίους αποδέχεστε και εκείνους τους οποίους αμφισβητείτε, π.χ. αν επιμένετε ότι είναι Ναζί και φασίστας και (β) να δηλώσετε κατά πόσο είσαστε έτοιμος να συμμετάσχετε σε διαμεσολάβηση ή άλλη εναλλακτική μέθοδο επίλυσης διαφορών» αναφέρει συγκεκριμένα.

Η ανάρτηση Ευγένιου Χαμπουλλά

Με αποκαλέσατε «Ναζί» και «φασίστα» δημόσια, μπροστά σε ολόκληρη την κυπριακή κοινωνία, επειδή εξέφρασα μια ιστορική αναφορά που ακόμη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αναγνωρίσει ως γενοκτονία.

Δεν θα αποδεχθώ ούτε τη λάσπη ούτε την πολιτική τρομοκρατία των χαρακτηρισμών.

Άλλο η πολιτική αντιπαράθεση και άλλο η δημόσια στοχοποίηση ανθρώπων με βαριές και συκοφαντικές ταμπέλες, μόνο και μόνο επειδή κάποιοι δεν αντέχουν διαφορετικές φωνές και απόψεις.

Για χρόνια υπηρέτησα τη δημόσια ζωή με καθαρή πορεία και παρουσία. Δεν επιτρέπω σε κανέναν να επιχειρεί να με διασύρει για μικροπολιτικές σκοπιμότητες λίγες ημέρες πριν τις εκλογές.

Σήμερα δίνω στη δημοσιότητα την επιστολή του νομικού μου εκπροσώπου προς τον κ. Γιώργο Λουκαΐδη.

Η συγκεκριμένη επιστολή δεν αφορά μόνο εμένα.

Αφορά και το ΕΛΑΜ, αλλά και κάθε συναγωνιστή, στέλεχος και πολίτη που στοχοποιείται, υβρίζεται και δέχεται επιθέσεις επειδή τολμά να έχει διαφορετική άποψη και πολιτική θέση.

Η δημοκρατία απαιτεί πολιτικό πολιτισμό, σεβασμό και ευθύνη στον δημόσιο λόγο.

Ο φανατισμός, οι ταμπέλες και η στοχοποίηση δεν θα φιμώσουν κανέναν.

Αναλυτικά η επιστολή του δικηγόρου

«Θέμα: Δυσφήμιση του κ. Ευγένιου Χαμπουλλά κατά τη ζωντανή εκπομπή «Alpha Ενημέρωση» της δημοσιογράφου κ. Κάτιας Σάββα στις 15/05/2026

Έχουμε οδηγίες ν’ αναφερθούμε στην τηλεοπτική σας εμφάνιση στις 15/05/2026 στη ζωντανή εκπομπή «Alpha Ενημέρωση» της δημοσιογράφου κ. Κάτιας Σάββα στο τηλεοπτικό κανάλι Alpha, που έγινε ενόψει των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών της 24/05/2026, στην οποία συμμετείχαν υποψήφιοι βουλευτές διάφορων κομμάτων, μεταξύ των οποίων εσείς, ως υποψήφιος βουλευτής του ΑΚΕΛ και ο πελάτης μας κ. Ευγένιος Χαμπουλλάς, υποψήφιος βουλευτής του ΕΛΑΜ.

Οι άλλοι προσκεκλημένοι κατά την πιο πάνω ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή ήταν η κ. Ειρήνη Χαραλαμπίδου, υποψήφια βουλευτής του ΑΛΜΑ, ο κ. Δημήτρης Δημητρίου, υποψήφιος βουλευτής του ΔΗΣΥ, ο κ. Πανίκος Λεωνίδου, υποψήφιος βουλευτής του ΔΗΚΟ και ο κ. Άντης Βαρωσιώτης, υποψήφιος βουλευτής της ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΑΤΑΤΙΑΣ.

Κατά την πιο πάνω τηλεοπτική ζωντανή εκπομπή, που βεβαίως αναμεταδόθηκε, ο κ. Χαμπουλλάς αναφέρθηκε στο ιστορικό γεγονός του Μεγάλου Λιμού της τότε Σοβιετική Ουκρανία (1932-1933), «ΓοπομοΜ0Ρ» στα Ουκρανικά, που επέφερε το θάνατο εκατομμυρίων ανθρώπων και κατά κάποιους ιστορικούς ήταν η συνέπεια της οικονομικής πολιτικής που ακολούθησε η Σοβιετική Ένωση υπό την ηγεσία του Στάλιν και ειδικότερα του προγράμματος κολεκτιβοποίησης.

Η άρνηση από κάποιους του «Χολοντομόρ» (η εξόντωση διά της πείνας στα ουκρανικά) βασίζεται στο ότι είτε δεν συνέβη είτε δεν ήταν προμελετημένη πράξη είτε ήταν μια αντικομμουνιστική προπαγάνδα.

Πάντως, στο κείμενο που ψηφίστηκε σχεδόν ομόφωνα από το Ευρωκοινοβούλιο στις 15/12/2022, που θα πρέπει να σας είναι γνωστό, οι Ευρωβουλευτές, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, (α) ότι «σύμφωνα με στοιχεία το σοβιετικό καθεστώς κατάσχεσε εσκεμμένα συγκομιδές σιτηρών και έκλεισε τα σύνορα για να εμποδίσει τους Ουκρανούς να γλιτώσουν από τη λιμοκτονία», (β) ότι «το 1932 και το 1933 η Σοβιετική Ένωση εξήγε σιτηρά από το έδαφος της Ουκρανίας, ενώ οι άνθρωποι εκεί λιμοκτονούσαν» και (γ) ότι «η θανάτωση κυρίως Ουκρανών αγροτών συνοδευόταν συχνά από προπαγάνδα που μετέτρεπε τους αγρότες σε αποδιοπομπαίους τράγους και τους παρουσίαζε ως υπαίτιους του λιμού>), χαρακτήρισαν το «Χολοντομόρ» ως τεχνητό λιμό στην Ουκρανία που προκλήθηκε από εσκεμμένη πολιτική του σοβιετικού καθεστώτος και το αναγνώρισαν ως γενοκτονία εις βάρος του ουκρανικού λαού, καθώς διαπράχθηκε με την πρόθεση να καταστραφεί μια ομάδα ανθρώπων με την εσκεμμένη επιβολή συνθηκών ζωής που ήταν σχεδιασμένες έτσι ώστε να επιφέρουν τη φυσική καταστροφή της.

Το Ευρωκοινοβούλιο πιο συγκεκριμένα καταδίκασε «απερίφραστα αυτές τις γενοκτονικές πράξεις του ολοκληρωτικού σοβιετικού καθεστώτος, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο εκατομμυρίων Ουκρανών και έπληξαν σημαντικά τα θεμέλια της ουκρανικής κοινωνίας».

Αυτή η αναφορά στο «Χολοντομόρ» φαίνεται να σας ενόχλησε ή σας προκάλεσε, αλλά δεν θα έπρεπε. Αντί απλώς να επιβεβαιώσετε ή διαψεύσετε το «Χολοντομόρ» ως ένα ιστορικό γεγονός και να δικαιολογήστε την άποψη σας, προτιμήσατε να χλευάσατε τον κ. Χαμπουλλά, λέγοντας «είναι τόσο απαίδευτοι» που δεν ξέρουν την ορθή προφορά της Ουκρανικής λέξης. Και αυτό, μόνο και μόνο επειδή από λάθος του ο κ. Χαμπουλλάς αναφέρθηκε στο Λιμό ως «Χολομοντόρ» αντί «Χολοντομόρ».

Έπειτα, του είπατε επί λέξει «Ούτε το όνομα ενι ξέρεις ρε κουμπάρε» και, ενώ η κα. Σάββα καλούσε όπως κρατηθεί επίπεδο στη συζήτηση, προχωρήσατε και του είπατε «Έτσι είναι οι Ναζί πάντα. Ήντα που να κάμουμε». Και όταν ο κ. Χαμπουλλάς σας ερώτησε «Είμαι Ναζί κύριε;», εσείς αποφύγατε να απαντήσατε ευθέως, είτε καταφατικά είτε αρνητικά, αλλά απλώς του απαντήσατε ότι «η ηγεσία… , είσαι σε ένα Ναζιστικό κόμμα». Προχωρήσατε επίσης και είπατε «ο φασισμός δεν θα περάσει», υπονοώντας ότι ο κ. Χαμπουλλάς είναι «φασίστας».

Ο κ. Χαμπουλλάς σας κάλεσε να ανακαλέστε τους πιο πάνω χαρακτηρισμούς, αλλά δεν το πράξατε.

Από τα πιο πάνω συνάγεται ότι, ευθέως ή κατά τρόπο που υπονοείτο, αποκαλέσατε τον κ. Χαμπουλλά «Ναζί» και «φασίστα», με όλα που συνεπάγονται από τέτοιους χαρακτηρισμούς, γεγονός που συνιστά δυσφήμιση κατά του προσώπου του κατά παράβαση του άρθρου 17 του Περί Αστικών Αδικημάτων Νόμου, σύμφωνα με το οποίο δυσφήμηση διαπράττεται και αν ακόμη το δυσφημιστικό της νόημα δεν εκφράζεται ευθέως ή πλήρως και αρκεί αν το νόημα αυτό, και η αναφορά του σε αυτό που φέρεται ότι είναι δυσφημούμενο δύναται να συναχθούν είτε από αυτή την ίδια την δυσφημιστική δήλωση είτε από εξωτερικές περιστάσεις, είτε μερικά από το ένα και μερικά από το άλλο.

Σύμφωνα με ίδιο άρθρο, η δυσφήμηση συνίσταται στη δημοσίευση από οποιοδήποτε πρόσωπο με έντυπο, γραπτό, λόγια ή με κάθε άλλο μέσο οποιασδήποτε φύσης, δημοσιεύματος το οποίο, μεταξύ άλλων, εκ φύσεως τείνει στο να βλάψει ή επηρεάσει με δυσμένεια την υπόληψη άλλου προσώπου στο επάγγελμα, επιτήδευμα, την εργασία, απασχόληση, ή τη θέση του ή ενδέχεται να εκθέσει άλλο πρόσωπο σε γενικό μίσος, περιφρόνηση ή χλεύη ή ενδέχεται να προκαλέσει την αποστροφή ή αποφυγή οποιουδήποτε προσώπου από άλλους.

Επειδή ακριβώς, πρόθεση σας ήταν να βλάψετε ή επηρεάσετε με δυσμένεια την υπόληψη του κ. Χαμπουλλά ως πολιτικού προσώπου και πιο συγκεκριμένα υποψηφίου βουλευτή στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2026, δεν απαιτείται από το ίδιο άρθρο η απόδειξη ειδικής ζημιάς, προκειμένου να εγείρει αγωγή εναντίον σας.

Ο κ. Χαμπουλλάς έχει να παρουσιάσει για σειρά ετών ευρεία πολιτική και άλλη ωφέλιμη δραστηριότητα στα κοινά. Εξελέγη δημοτικός σύμβουλος Λεμεσού με το ΔΗΣΥ στις δημοτικές εκλογές του 2001, θέση στην οποία επανεκλέχθηκε το 2006 και το 2011. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως δημοτικός σύμβουλος, εκπροσώπησε την Ένωση Δήμων στο Πολεοδομικό Συμβούλιο Κύπρου και στην Επιστημονική Επιτροπή Περιβάλλοντος. Το 2014, μετά την παραίτηση του βουλευτή Αμμοχώστου Λευτέρη Χριστοφόρου, ο οποίος εξελέγη ευρωβουλευτής, ο κ. Χαμπουλλάς ανέλαβε τη θέση του στη Βουλή των Αντιπροσώπων ως πρώτος επιλαχών, υπηρετώντας από τις 03/11/2014 μέχρι τις 01/06/2016. Διετέλεσε επίσης τόσο μέλος και πρόεδρος του Σωματείου Ανόρθωσις όσο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Ανόρθωσις Αμμοχώστου και στη συνέχεια πρόεδρος της από το Μάιο του 2019 μέχρι το Μάιο 2022.

Η νομική έρευνα μας έχει καταδείξει ότι τέτοιου είδους φραστικές επιθέσεις κατά προσώπων μπορούν να αποτελέσουν βάση για έγερση αγωγής. Για παράδειγμα, βλέπετε την αγγλική υπόθεση Michael Keith-Smith ν. Tracey Williams [2006] EWHC 860 (QB), στην οποία η εναγόμενη, σε μια δημόσια συζήτηση μέσω ιντερνέτ στο yahoo.com, άρχισε το 2004 να κατηγορεί τον ενάγοντα, που ήταν υποψήφιος βουλευτής με το UK lndependence στην τότε εκλογική αναμέτρηση του 2005, για διάφορες επαίσχυντες πράξεις και να τον αποκαλεί επίσης, μεταξύ άλλων, «φανατικό ρατσιστή>) και «Ναζί». Η εναγόμενη δεν υπερασπίστηκε την υπόθεση για να αποδείξει τους ισχυρισμούς της. Το Αγγλικό Δικαστήριο, κατά της εναγόμενης, επιδίκασε αποζημιώσεις ύψους ΕΙ 0,000 και εξέδωσε επίσης εναντίον της διάταγμα, που της απαγόρευε να επαναλάβει οτιδήποτε στο μέλλον, το οποίο, μεταξύ άλλων, αναληθώς απέδιδε στον ενάγοντα, μεταξύ άλλων, ότι ήταν Ναζί κ.α.

Έχουμε, συνεπώς, οδηγίες να σας καλέσουμε εκ νέου όπως προβείτε σε δημόσια απολογία, ειδικά αν δεν είχατε πρόθεση να τον προσβάλετε, και ν’ ανακαλέσετε τα όσα προσβλητικά εκστομίσατε κατά του κ. Χαμπουλλά στη διάρκεια της πιο πάνω τηλεοπτικής σας εμφάνισης, που θα πρέπει να παρακολουθείτο από μεγάλο ακροατήριο.

Παρακαλούμε όπως μεταχειριστείτε την παρούσα ως προδικαστηριακό πρωτόκολλο και να αναγνωρίσετε γραπτώς ότι τη λάβατε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της. Η αναγνώριση λήψης θα πρέπει να αναφέρει πότε θα δώσετε πλήρη απάντηση και, αν ο χρόνος αυτός θα εκτείνεται πέραν των 14 ημερολογιακών ημερών, οφείλετε να αναφέρετε τους λόγους.Με την πλήρη γραπτή απάντησή σας θα πρέπει, κατά περίπτωση, είτε να αποδεχθείτε την απαίτηση και να υποβάλετε προτάσεις για διευθέτηση, π.χ. δημόσια απολογία, είτε να δηλώσετε ότι η απαίτηση δεν γίνεται αποδεκτή.

Αν δεν θα αποδεχθείτε την απαίτηση, οφείλετε με την απάντηση σας (α) να δώσετε λεπτομερείς λόγους γιατί δεν την αποδέχεστε, προσδιορίζοντας επίσης εκείνους τους ισχυρισμούς του κ. Χαμπουλλά, τους οποίους αποδέχεστε και εκείνους τους οποίους αμφισβητείτε, π.χ. αν επιμένετε ότι είναι Ναζί και φασίστας και (β) να δηλώσετε κατά πόσο είσαστε έτοιμος να συμμετάσχετε σε διαμεσολάβηση ή άλλη εναλλακτική μέθοδο επίλυσης διαφορών.

Με εκτίμηση

Δημήτρης Αραούζος»