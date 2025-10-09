«Θα συνεχίσω να βοηθώ όσους το έχουν ανάγκη», απάντα ο πρώην διευθυντής του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας (ΣΥΛ) Κωνσταντίνος Παρμακλής, σε συνέχεια του πορίσματος της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς.

«Επιτρέψτε μου, όσο αφορά το πόρισμα της Επιτροπής κατά της Διαφθοράς να περιοριστώ απλά στην ανακοίνωση του Οργανισμού. Ευχαριστώ για τα δεκάδες μηνύματα κατανόησης μετά και την ανακοίνωση της Επιτροπής. Από πλευράς μου, θα συνεχίσω να παράγω εποικοδομητικό έργο προς όφελος των πολιτών και θα συνεχίσω να βοηθώ όσους το έχουν ανάγκη. Με σεβασμό και υπευθυνότητα, Κωνσταντίνος Παρμακλής».