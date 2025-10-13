Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ για τον Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια της Συνόδου του Σαρμ ελ Σέιχ στην Αίγυπτο για την ειρήνη στη Γάζα.

Σχετικό βίντεο ανάρτησε το TRT World στο Instagram, όπου ακριβώς πίσω από τον Τούρκο Πρόεδρο κάθεται ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

«Ο Ερντογάν διαθέτει έναν από τους ισχυρότερους στρατούς στον κόσμο. Είναι πολύ πιο ισχυρός από ό,τι αφήνει να εννοηθεί. Έχει κερδίσει πολλές συγκρούσεις, αλλά δεν θέλει να του αποδοθούν τα εύσημα. Θέλει να τον αφήσουν ήσυχο […]. Κάθε φορά που τον χρειάζομαι είναι εκεί για μένα» είπε ανάμεσα σε άλλα ο Αμερικανός πρόεδρος για τον Τούρκο ομόλογό του, τον οποίο αποκάλεσε και «φίλο» του.