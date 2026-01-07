Ο Χριστόφορος Τορναρίτης με την νέα χρονιά φαίνεται πως άρχισε εντατικές προετοιμασίες για το κόμμα που εξήγγειλε ότι θα ιδρύσει με σκοπό να κατέλθει στις βουλευτικές εκλογές. Με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενημερώνει πως έχουν ανοίξει θέσεις υποψήφιων βουλευτών του «Σήκου Πάνω» σε όλες τις επαρχίες και δημοσιεύει μάλιστα ένα ερωτηματολόγιο για εκδήλωση ενδιαφέροντος.

«Αν είσαι ένας από αυτούς που Αγαπάς πραγματικά την Πατρίδα σου, αν είσαι ένας από αυτούς που αναγνωρίζεις ότι τα προβλήματα της χώρας μας ξεκινούν από εμάς, τον λαό της, αν έχεις αρχές, αν νιώθεις Αγάπη, σεβασμό και ευγνωμοσύνη για τον εαυτό σου και τους γύρω σου συμπλήρωσε το πιο κάτω ερωτηματολόγιο. Αν είσαι Αχάριστος μείνε μακριά», γράφει ο Χριστόφορος Τορναρίτης.

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει πολλές και διάφορες ερωτήσεις, μερικές εκ των οποίων παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, ο Χριστόφορος Τορναρίτης ρωτά τους ενδιαφερόμενους για τις μεγαλύτερες δυσκολίες που ξεπέρασαν στη ζωή τους, τις βασικές τους αξίες, καθώς και τη σημασία της λέξης «ταπεινότητα» για εκείνους. Δεν παραλείπει μάλιστα να τους ρωτήσει αν διάβασαν το βιβλίο του, «Never Surrender» και τι αποκόμισαν από αυτό.

Βρείτε το ερωτηματολόγιο ΕΔΩ