Νέα επίθεση εναντίον του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου εξαπέλυσε ο Χριστόφορος Τορναρίτης.

Όπως γράφει σε ανάρτησή του, «Φειδία, ήσουν καλός μαθητής μου, παρόλο που δεν γνώριζες πολλά. Παρατηρώντας τις κινήσεις σου στην “Άμεση Δημοκρατία”, θα σου δώσω μια φιλική συμβουλή: “Τα αρνιά θέλουν καθοδήγηση. Θέλουν βοσκό. Γιατί χωρίς βοσκό… θα τα φάει ο λύκος…”».

«Μείνε στα Social media και σε αυτά που ξέρεις καλύτερα να κάνεις γιατί η δύναμη που αποκόμισες από όλους εμάς που σε εμπιστευτήκαμε μπορεί να αποβεί καταστροφική για τη Κύπρο», καταλήγει o κ. Τορναρίτης.