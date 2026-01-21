Άναψαν τα αίματα στην Επιτροπή Θεσμών κατά τη συζήτηση του επίμαχου βίντεο, με τους βουλευτές Γιώργο Λουκαΐδη και Ανδρέα Θεμιστοκλέους να ανταλλάζουν σκληρούς χαρακτηρισμούς.

Όλα ξεκίνησαν όταν πήρε το λόγο ο κ. Θεμιστοκλέους χαρακτηρίζοντας ανεπίτρεπτα τα όσα ανέφερε νωρίτερα ο βουλευτής του ΑΚΕΛ για τα όσα ακούστηκαν στο επίμαχο βίντεο περί προεκλογικής εκστρατείας για τις προεδρικές του 2028.

«Είναι ανεπίτρεπτο να αναφερόμαστε σε παράβαση της εκλογικής διαδικασίας σε προεκλογική του 2028 και να κατηγορούμε σήμερα», είπε ο κ. Θεμιστοκλέους, ενώ αναφερόμενος στον κ. Λουκαΐδη ανέφερε πως τα όσα είπε στην αρχική του τοποθέτηση του θυμίζουν «το πρωί που συγκεντρώνονται κατίνες στην λαϊκή αγορά».

Το εν λόγω σχόλιο προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Γιώργου Λουκαΐδη, ο οποίος του είπε πως συμπεριφέρεται ως «πολιτικός τραμπούκος» και τον Ανδρέα Θεμιστοκλέους να του απαντά πως «κάνει τον επιστάτη του ΑΚΕΛ».

Η ένταση κορυφώθηκε με τον κ. Λουκαΐδη να τον χαρακτηρίζει ως τον «μεγαλύτερο πολιτικό αλήτη που πέρασε από τη Βουλή».

«Οτιδήποτε άλλο παρά κύριος είσαι. Απαιτώ σεβασμό», πρόσθεσε ενώ κάλεσε τον πρόεδρο της Επιτροπής Δημήτρη Δημητρίου να βάλει τάξη στην αίθουσα.

