Την υποψηφιότητά του με το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας υπέβαλε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Σούγλης για τις Βουλευτικές Μαΐου 2026 στην επαρχία της Λεμεσού.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Σούγλης εξήγησε ότι σε πρώτη φάση έθεσε ενδιαφέρον για να είναι υποψήφιος στις Βουλευτικές Εκλογές, με τον κόσμο που επιθυμεί να τον στηρίξει για να κατέλθει ως υποψήφιος, να καλείται να ψηφίσει μέσω της εφαρμογής Agora που δημιούργησε ο Ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Σούγλη

Φίλοι και φίλες καλημέρα σας! Η αλλαγή έρχεται ή ήρθε και πολλοί δεν το κατάλαβαν ακόμα. Ας την στηρίξουμε. Ας την κάνουμε να δουλέψει! Υπέβαλα την υποψηφιότητα μου με το νέο κόμμα Άμεση Δημοκρατία για την Λεμεσό.

Σε πρώτη φάση μπείτε στην εφαρμογή Αgora και πατήστε αστεράκι στο όνομα μου και σε δεύτερη φάση θα χρειαστώ την ψήφο σας στις 24 Μαίου στις βουλευτικές εκλογές.

Ξέρετε ποιος είμαι, τι πρεσβεύω και ο ίδιος θα παραμείνω. Υπηρετώντας αρχές και αξίες και συνεχίζοντας τον αγώνα μου για μια πιο δίκαιη κοινωνία!