Ξεκινά την 1η Μαρτίου η εφαρμογή της νομοθεσίας για τη διαβάθμιση των προστίμων από τις σταθερές κάμερες τροχαίας, με τον υπουργό Μεταφορών, Αλέξη Βαφεάδη, να οδηγεί την πρόταση ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου την ερχόμενη Τετάρτη.

Παράλληλα όμως, βουλευτές θέτουν θέμα όπως η νομοθεσία έχει εμμέσως αναδρομική ισχύ, ζητώντας, μάλιστα, και επιστροφή χρημάτων σε πολίτες!

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής Μεταφορών, Αλέκος Τρυφωνίδης, και ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ζαχαρίας Κουλίας, κατέθεσαν αίτημα προς τον υπουργό να επιστραφεί το ποσό που αναλογεί σε όσους πλήρωσαν €300 πρόστιμο γιατί πάτησαν τη γραμμή σε διάβαση πεζών στα φώτα τροχαίας από τον Ιούλιο του 2024 και μετά, ενώ όσοι δεν πλήρωσαν ακόμη, να εξοφλήσουν το πρόστιμο στη βάση του νέου ποσού, που ανέρχεται στα €85.

Ο κ. Βαφεάδης στην τοποθέτησή του στη Βουλή ανέφερε ότι θα συζητήσει ενδοκυβερνητικά το αίτημα προκειμένου να ληφθούν οι όποιες αποφάσεις. Ερώτημα, ωστόσο, αποτελεί το κατά πόσον το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προτίθεται ή έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει χρήματα από πρόστιμα.

I.K.