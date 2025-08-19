Κάτι τα σκάνδαλα που συντάραξαν την Πάφο, κάτι η πανδημία, κάτι οι κόντρες και αποχωρήσεις στον ίδιο τον φορέα, συνέτειναν τα προηγούμενα χρόνια στο να περιπέσει ο θεσμός της όπερας της Πάφου σε επίπεδα χαμηλότερα από τα υψηλά στα οποία ξεκίνησε και συνήθισε τους φίλους του μουσικού αυτού είδους.

Φέτος, για πρώτη ίσως φορά εδώ και μια τουλάχιστον δεκαετία το Pafos Aphrodite Festival δείχνει να καταλαμβάνει και πάλι την κυρίαρχη πολιτιστική του θέση στο καλεντάρι της Πάφου. Αυτό τουλάχιστον δείχνει η ενασχόληση των ανθρώπων του φορέα με την εκδήλωση.

Να ελπίσουμε να εξελιχθεί θετικά η όλη φάση. Καθότι, δείχνει να ξεπερνά και τον σκόπελο των πολύμηνων συρράξεων στην ευρύτερη περιοχή μας που προκαλούσε ανησυχία. Καθότι οι ισραηλινοί φιλόμουσοι αποδείχθηκαν από τους πλέον συνεπείς και φανατικούς φίλους της διοργάνωσης και ως εκ τούτου προσμένουμε στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου οι πτήσεις από το Τελ Αβιβ και την Χάιφα να είναι ιδιαίτερα…πυκνές.

Ντόρα