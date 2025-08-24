>Πάντως, όλα καλά με την καταστροφική πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό. Βρήκαμε από που ξεκίνησε και που σταμάτησε. Βεβαίως ως προς το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς από ότι θυμάμαι το είχε εντοπίσει και ένας βοσκός και ένας διερχόμενος ενώ την επομένη εντόπισαν το σημείο και οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Τούτων λεχθέντων διερωτώμαι κατά πόσον ήταν επιβεβλημένο και κατέλθουν στην Κύπρο δέκα κοτζάμ εμπειρογνώμονες ολκής για να εντοπίσουν το σημείο. Κάποιοι μάλιστα αναφερόμενοι στο σημείο έναρξης, μας λένε πως «εντοπίστηκε το σημείο μηδέν». Ούτε η βαθμολογία του Γιαννάκη να ήταν. Ελπίζω οι Αμερικανοί ειδικοί να έχουν και έναν επικεφαλής να οργανώνει τις δράσεις τους, διαφορετικά, αν δεν συντονίζονται, έχουμε συντονιστή να προτείνουμε. Ειλικρινά, όμως, διερωτώμαι τι περισσότερο θα μας πουν οι Αμερικανοί το οποίο δεν γνωρίζουν οι δικοί μας; Και βάζω στοίχημα, πως αν η κυβέρνηση καλέσει όλους τους νυν και τους πρώην διευθυντές του Τμήματος Δασών και της Πυροσβεστικής, αν δώσει περισσότερο βάρος στην έγκαιρη επέμβαση των ομάδων πρόληψης και πυρόσβεσης, αν μεριμνήσει να δημιουργηθούν αντιπυρικές λωρίδες και αν εντείνει την εκστρατεία ενημέρωσης του πολίτη, τα αποτελέσματα θα είναι πολύ καλύτερα. Θα μου πεις «τι άλλο έμεινε να κάψουμε»; Το Τρόοδος ή το Προεδρικό;

>Και μην ρωτήσει κανείς αν διαθέτουμε τα μέσα πυρόσβεσης, αν έχουμε όσους δασοπυροσβέστες χρειαζόμαστε ή γιατί κλείσαμε το Δασικό Κολέγιο που έβγαζε ετοιμοπόλεμους δασοπυροσβέστες, αν υπήρχαν σκοπιμότητες κοκ. Πόσα θα μας κόστιζε η καλύτερη οργάνωση και πόσα θα μας κοστίσει η τελευταία πυρκαγιά;

>Για να μην πλατειάσω άλλο, εκφράζω την ελπίδα όπως τα πορίσματα των Αμερικανών μη θυμίζουν τάφο του Αγίου Νεοφύτου (όχι του Μόρφου). Διότι παρενέβη και αυτός (ο Μόρφου όχι ο κανονικός) μετά τις πυρκαγιές και προσωπικά, παρόλη την εκτίμηση που του έχω (;) τον θεωρώ υπεύθυνο για μεγάλο μέρος της καταστροφής που έχει συντελεστεί. Προτού, όμως, αναπτύξω τη θεωρία μου, θα ήθελα να τον κακίσω και για το γεγονός ότι προσωπικά εκλήθην να αποδείξω ότι τα έχω τετρακόσια και είδα κι έπαθα να γλυτώσω το ζουρλομανδύα. Είπα βρε αδελφέ, ας ακούσω μια φορά τον Μητροπολίτη Μόρφου μπας και (έστω και ένα στο εκατομμύριο) έχει δίκιο. Είχα παρακολουθήσει λοιπόν (διαδικτυακά) το κήρυγμα του μετά την καταστροφική πυρκαγιά στο «κατά Νεόφυτον ευαγγέλιο» και συγκεκριμένα, την ακόλουθη παρότρυνση. «Εμείς οι κληρικοί, εσείς οι πιστοί που εκκλησιάζεστε σας παρακαλώ ολόχρονα, να σταυρώνετε με τα 3 σας δάχτυλα (ήμαρτον Κύριε-αυτό είναι δικό μου). Να σταυρώνετε το περιβάλλον, εδώ και χρόνια ακολουθώντας τις συμβουλές των πατέρων όποτε μετακινηθώ πάντοτε σταυρώνω τα δέντρα, τα χωριά».

>Βγήκα λοιπόν στας οδούς και στα ρύμας και άρχισα να σταυρώνω τα δέντρα στην οδό Ελαιώνων στη Λευκωσία. Εννοώ όσα ελαιόδεντρα δεν κόπηκαν για σκοπούς οικοπεδοποίησης. Σταύρωσα το ένα, σταύρωσα το άλλο οπόταν είδα έναν περίεργο (προφανώς το ίδιο περίεργο με θεώρησε και εκείνος) να με κοιτάζει πλήρης απορίας και μέχρι να σταυρώσω μερικά δέντρα, νάσου έναν αστυνομικό και έναν άλλον, ο οποίος (εκ των υστέρων) ενημερώθηκα πως ανήκει στο προσωπικό του νοσοκομείου Αθαλάσσης (για να ακριβολογούμε, ανήκε στο ψυχιατρείο). Με ρώτησαν (ευγενικά μπορώ να πω) τι κάνω στη μέση ενός χωραφιού με θερμοκρασία 45 βαθμούς υπό σκιάν. Τους εξήγησα πως σταυρώνω τα δέντρα ώστε να μην τα πιάσει, όχι μόνο το μάτι, όχι μόνο ο εκσκαφέας της ανάπτυξης αλλά και η φωτιά. Τότε ήταν που σταυροκοπήθηκαν και οι ίδιοι. Μέχρι να σκεφτώ μέσα μου «ευτυχώς που πείστηκαν, μου πρότειναν (επίσης ευγενικά) να πάμε σε ένα μέρος σκιερό, με κλιματιστικά, να τα κουβεντιάσουμε όλα με την ησυχία μας. Τους είπα, «μα για το όνομα του Θεού, ο Άγιος Μόρφου συνέστησε το σταύρωμα των δέντρων, της φύσης, εμάς, των γαϊδάρων (δεν υπάρχει σύνδεση) κοκ». Και εκεί που ήταν ευγενικοί άλλαξαν ρότα και αντιδρώντας ο ένας ανέφερε: «Άλλος … τζαι τζείνος», υπονοώντας τον Άγιο. Ύστερα τους έβαλα το βίντεο να παρακολουθήσουν το κήρυγμα του Μητροπολίτη Μόρφου και ο νοσηλευτής αντιδρώντας αναφώνησε: «Θεέ μου, εγέμωσεν ο τόπος». Όταν δε τους είπα πως είμαι δημοσιογράφος, τότε ήταν που χρειάστηκαν Θεοί και δαίμονες να πεισθούν πως έχω σώας τα φρένας (έστω και ελλατωματικάς).

>Τέλος πάντων, στην επιμονή τους να τους ακολουθήσω, με το σκεπτικό ότι «ντάλα μεσημέρι σταυρώνω να δέντρα στη μέση ενός αγρού, και ενώ ήμουν έτοιμος να υποδείξω πως άλλοι χρησιμοποιούν τα χωράφια για να σταυρώνουν τα δέντρα ενώ άλλοι κάνουν χειρότερα και μάλιστα με τη χρήση υπηρεσιακών οχημάτων) κτύπησε το τηλέφωνο του οργάνου (της τάξεως) και απομακρυνθήκαν εσπευσμένως. Δεν έμαθα αν εντόπισαν κάποιον μεγάλο εγκληματία ή άλλον οπαδό του Μόρφου, πάντως ήταν κατατρομοκρατημένοι αλλά αυτό που μετρά είναι ότι σταύρωσα τα δέντρα χωρίς να καταλήξω στο κελί (είτε κρατητηρίων είτε οποιασδήποτε ιεράς μονής είτε του ψυιχιατρείου) και αναχώρησα δοξάζοντας τον Άγιο Μόρφου. Ο οποίος, για να επανέλθω στην ουσία της κατηγορίας μου, ότι δηλαδή ευθύνεται για μεγάλο μέρος της καταστροφής, αναφέρω πως είχε εκστομίσει και τα ακόλουθα με αφορμή την πυρκαγιά: Η απομάκρυνση του κόσμου από τον Σταυρό του Χριστού, μας οδηγεί σε τέτοιες καταστροφές, όπως ήταν η πυρκαγιά της ορεινής Λεμεσού. «Απορούσα ποια προσευχή να κάνω και άκουσα μέσα μου Σταυρέ του Χριστού Πανάγιε σώσον ημάς οι δυνάμεις σου. Τελικά η φωτιά έφτασε στον Τίμιο Σταυρό του Ομόδους και εκεί έσβησε. Έχουμε αυτό το όπλο στο χέρι μας και κλήρος και λαός, τον Τίμιο Σταυρό. Φαίνεται ότι δεν τον αξιοποιούμε όλες τις μέρες και εποχές. Οι παλιοί του τόπου, για όλα έκαναν τον σταυρό τους. Σταύρωναν τα παιδιά τους, τη φύση, τα δέντρα και τα πουλιά. Τους δίδασκαν ότι η μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο που διώχνει το φθόνο του Σατανά είναι η δύναμη του τιμίου και ζωοποιού σταυρού».

>Άγιε του Θεού (που λέει ο λόγος) η πυρκαγιά ξεκίνησε από τη Μαλλιά κι εσύ απορούσες ποια προσευχή να κάνεις και μέχρι να δεήσεις η φωτιά έφτασε στον Τίμιο Σταυρό Ομόδους; Πέρασε από τόσες κοινότητες κι εσύ είχες το όπλο στο χέρι σου και δεν το χρησιμοποιούσες; Να το ξέρεις πως την πρώτη ευθύνη για όσα συνέβησαν φέρει ο αρχιπύραρχος και μετά εσύ Άγιε του Θεού, με την ολιγωρία που επεδείξατε και οι δύο. Και καλού κακού, έχε μια προσευχή σε πρώτη ζήτηση για την επόμενη μεγάλη καταστροφή. Αμήν!