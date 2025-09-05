Με συνοδεία Γερμανών αστυνομικών και όχι αστυνομικών της Κύπρου, θα μεταφερθεί την ερχόμενη Δευτέρα στην Κύπρο ο Κούρδος Κενάν Αγιάζ. Παρόλο που οι κυπριακές Αρχές ήταν έτοιμες ν’ αποστείλουν δύο μέλη της Αστυνομίας για την παραλαβή και συνοδεία του Αγιάζ, τελικά οι γερμανικές Αρχές άλλαξαν στάση και αποφάσισαν να τον παραδώσουν στη σκάλα του αεροσκάφους στην Κύπρο. Αυτή η τακτική αν και δεν πολυσυνηθίζεται εντούτους εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που ένα κράτος θέλει να είναι σίγουρο ότι εκτέλεσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Αναμένεται πως ευθύς μετά την άφιξη του Κενάν Αγιάζ θα κινηθούν οι διαδικασίες για ν’ αφεθεί ελεύθερος με όρους, αφού έχει εκτίσει μεγάλο μέρος της ποινής του, ενώ αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.

ΜΙΧ.