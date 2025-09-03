Έφτασε η ώρα της επιστροφής του Κούρδου αγωνιστή Κενάν Αγιάζ στην Κύπρο. Μετά από συμφωνία των γερμανικών με τις κυπριακές αρχές, ο Αγιάζ θα φτάσει στη Λάρνακα στις 8 Σεπτεμβρίου και θα μεταφερθεί στις Κεντρικές Φυλακές.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου των δικηγόρων του, Ευστάθιου Ευσταθίου (Λευκωσία) και Antonia von der Behrens (Βερολίνο), οι κυπριακές αρχές τώρα οφείλουν να εφαρμόσουν την απόφαση του Ανωτάτου Περιφερειακού Δικαστηρίου της Χανσεάτης, άρα ο Κενάν θα πρέπει να ολοκληρώσει την ποινή των 4,5 ετών που του επεβλήθη. Για την ομάδα υπεράσπισης και τον ίδιο τον Κούρδο αγωνιστή, η απόφαση θεωρείται νομικά εσφαλμένη και παραβιάζει τα δικαιώματά του βάσει της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Έτσι, εναπόκειται στις κυπριακές αρχές να αποφασίσουν πόσο χρόνο θα πρέπει να εκτίσει ο Κενάν, σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο. Ο Κενάν Αγιάζ, σύμφωνα και με την ανακοίνωση, ουδέποτε κατηγορήθηκε ή καταδικάστηκε για οποιοδήποτε βίαιο αδίκημα, κι όμως κρατήθηκε στη Γερμανία υπό αυστηρές αντιτρομοκρατικές συνθήκες για περισσότερο από δύο χρόνια. Επομένως, ο Κενάν έχει ήδη εκτίσει υπερβολικά μεγάλο διάστημα λόγω της αδιάκοπης δίωξης του κουρδικού κινήματος από τη Γερμανία.

Ο ίδιος ο Κενάν Αγιάζ, του οποίου το καθεστώς πολιτικού πρόσφυγα θα επανισχύσει στην Κύπρο με την επιστροφή του, σύμφωνα με διαβεβαιώσεις του Υφυπουργείου Μετανάστευσης, ανυπομονεί να επιστρέψει στη δεύτερη πατρίδα του, την Κύπρο, και να συναντήσει τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν γι’ αυτόν, τους συμπατριώτες και τους φίλους του.

Η ίδια η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει να προστατέψει αυτό τον άνθρωπο, που αγωνίζεται για την ελευθερία τόσο της Κύπρου όσο και του Κουρδιστάν, και του οποίου η ζωή απειλείται από το τουρκικό καθεστώς και όχι μόνο.