Καθεστώς πολιτικού πρόσφυγα θα δοθεί μόλις έρθει στην Κύπρο από τη Γερμανία στον Κενάν Αγιάζ, τον Κούρδο που έχει καταδικαστεί από γερμανικό δικαστήριο σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση και τρεις μήνες, για υπόθεση που σχετίζεται με συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, ο Υφυπουργός Μετανάστευσης Νικόλας Ιωαννίδης, έχει ήδη δώσει οδηγίες στις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε μόλις ο Κενάν Αγιάζ μεταφερθεί στην Κύπρο να του δοθεί η κάρτα πολιτικού πρόσφυγα. Κι αυτό γιατί, ο Αγιάζ είχε αναγνωριστεί παλαιότερα ως πολιτικός πρόσφυγας από τις Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Έκτοτε, όπως μας ειπώθηκε αρμοδίως, κατέχει αυτό το καθεστώς και δεν το απώλεσε με την καταδίκη του. Ήδη το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπως γράψαμε και χθες, έχει εξασφαλίσει εγγραφή του διατάγματος αναγνώρισης της απόφασης του γερμανικού δικαστηρίου, ώστε αυτός να μπορεί να μεταφερθεί στην Κύπρο και να εκτίσει την ποινή του στις Κεντρικές Φυλακές.

Το διάταγμα που εξέδωσε χθες το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας θα διαβιβαστεί στις γερμανικές Αρχές ώστε να διευκολυνθούν οι διαδικασίες μεταφοράς του Αγιάζ στην Κύπρο. Μόλις ολοκληρωθούν όλες οι ενέργειες που απαιτούνται, τότε θα ενημερωθεί η κυπριακή Αστυνομία για να στείλει μέλη της τα οποία θα παραλάβουν τον Κούρδο αγωνιστή και να τον μεταφέρουν στην Κύπρο.

Ο Κενάν Αγιάζ που διέμενε τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, έχει ήδη δώσει τη συγκατάθεσή του για να εκτίσει την ποινή του σε κυπριακές φυλακές, ενώ το ίδιο έπραξε και το Υπουργείο Δικαιοσύνης ως η αρμόδια αρχή για την Κυπριακή Δημοκρατία. Ο Αγιάζ αντιμετωπίζει ιατρικά προβλήματα όπως είχε διαφανεί κατά την περίοδο της κράτησής του στις φυλακές μέχρι την έκδοσή του στη Γερμανία και είναι ένα που τα θέματα που συνέβαλαν στο να μεταφερθεί εδώ για την κράτησή του.