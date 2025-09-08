Με στόχο τάχατες να πιέσουν την κυπριακή κυβέρνηση για τη Γάζα κάποιοι θεώρησαν καλό να πάνε να στηθούν έξω από το Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία με σημαίες και μεγάφωνα.

Την ώρα που κάποιοι θορυβούν αποδεικνύοντας πως άλλος είναι ο στόχος τους Ο επικεφαλής της UNOPS, της αρμόδιας από πλευράς ΟΗΕ για ανθρωπιστική βοήθεια, με ανάρτηση του ενημέρωνε πως: «Βοήθεια που έχει σταλεί μέσω του Κυπριακού Διαδρόμου, με την υποστήριξη της UNOPS μέσω του μηχανισμού UN2720 έφτασε στις εγκαταστάσεις της WCK στη Γάζα τις τελευταίες ημέρες και βρίσκεται υπό διαμονή».

Ο Χόρχε Μορέιρα ντα Σίλβα εξέφρασε παράλληλα ευχαριστίες προς τα Υπουργεία Εξωτερικών της Κύπρου και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και το ταμείο «Αμάλθεια» για «αυτή τη συνεργασία, για την επιτάχυνση της βοηθείας σε οικογένειες που έχουν ανάγκη». Σημείωσε ακόμα ότι η βοήθεια που διανεμήθηκε παρασχέθηκε γενναιόδωρα από τις κυβερνήσεις και της Κύπρου και της Μάλτας».

Προφανώς κάποιοι βοηθούν πραγματικά τους Παλαιστίνιους στη Γάζα και κάποιοι άλλοι απλώς θορυβούν.

Και μια απορία: Αν ξέρετε η παλαιστινιακή πρεσβεία στη Λευκωσία χαιρέτησε την αποστολή βοήθειας προς τους Παλαιστίνιους της Γάζας ή όχι;

ΑΠΙΜ