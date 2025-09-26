Σε μια περίοδο που η Κύπρος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειψυδρίας και οι πολίτες αγωνιούν για τις αυξανόμενες τιμές ρεύματος, μια ιδιωτική εταιρεία έρχεται να προσφέρει λύσεις, φθηνό νερό από αφαλάτωση και φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια. Όμως, πίσω από την ευεργετική πρόταση ξετυλίγεται ένα κουβάρι παρατυπιών, νομικών εκκρεμοτήτων και σοβαρών ερωτημάτων για τον ρόλο του κράτους.

Η πρόταση για τη δημιουργία μονάδας αφαλάτωσης στο Μαρί και η λειτουργία ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού παρουσιάζονται από την εταιρεία ως συμβολή στο δημόσιο συμφέρον. Ωστόσο, σύμφωνα με επίσημα έγγραφα και την Ελεγκτική Υπηρεσία, το σύνολο σχεδόν των έργων έχει ανεγερθεί χωρίς τις απαιτούμενες άδειες: πολεοδομικές, περιβαλλοντικές, ακόμη και ιδιοκτησιακές. Το αντλιοστάσιο κατασκευάστηκε σε γη της ΑΗΚ χωρίς συγκατάθεση, ο υποθαλάσσιος αγωγός περνά μέσα από στρατιωτική ζώνη, ενώ σημαντικές υποδομές ανεγέρθηκαν χωρίς να τηρηθούν στοιχειώδεις προβλέψεις της νομοθεσίας.

Παρά ταύτα, το κράτος φαίνεται να συζητά εκ των υστέρων αδειοδοτήσεις με την επίκληση του δημόσιου συμφέροντος. Βέβαια, το κράτος οφειλει να στείλει και το μήνυμα ότι δεν θα γίνει κανόνας να ανταμείβονται εκείνοι που προχωρούν πρώτα σε αυθαίρετες ενέργειες και μετά ζητούν νομιμοποίηση.

Α.Ν.