Προσπάθεια για να επανέλθουν τα σχέδια ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων καταβάλλουν τα κόμματα, για να έχουν οι οφειλέτες άλλη μια ευκαιρία για να εξοφλήσουν τις οφειλές τους.

Ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου, τόνισε πως δεν θα πρέπει να δημιουργούνται προσδοκίες για νέα ρύθμιση, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο κανονικοποίησης των σχετικών ρυθμίσεων. Υπέδειξε, μάλιστα, πως τα δύο σχέδια που εφαρμόστηκαν δεν μπορούν να αποτελούν μόνιμη πρακτική. Πάντως, τα στοιχεία δείχνουν πως κατά τη διάρκεια των δύο σχεδίων πέραν των μισών οφειλετών αφαιρέθηκαν από τα σχέδια καθώς δεν συμμορφώνονταν με τις ρυθμίσεις που είχαν δεσμευθεί. Κανονικά το κράτος μέσω των δύο σχεδίων θα έπρεπε να εισπράξει γύρω στα €200 εκατατομμύρια, ωστόσο έβαλε στα ταμεία του €98 εκατ.

Τα κόμματα βλέποντας τα συγκεκριμένα αποτελέσματα δεν θα πρέπει να επιμένουν στο άνοιγμα νέου σχεδίου για ληξιπρόθεσμες, αλλά θα πρέπει να απαιτούν να δίνονται κίνητρα στους συνεπείς πολίτες. Είναι καιρός να σταματήσει η επιβράβευση της ασυνέπειας.

Ε.ΠΑ