Κακό πράγμα η προχειρότητα και τα ετοιματζίδικα. Κάτι που αποδείχθηκε και στην περίπτωση της κακοκαιρίας – εξπρές που μας επηρέασε το τελευταίο 48ωρο. Είχαμε κάνει μαύρα μάτια να δούμε μια στάλα βροχής, είχαμε περάσει ένα εφιαλτικό καλοκαίρι με την δαμόκλειο σπάθη των διακοπών ύδρευσης να επικρέμεται επί των κεφαλών μας, είδαμε φράγματα να στραγγίζουν κυριολεκτικά. Κι όμως, με τις πρώτες βροχές, η πλειονότητα των ανθρώπων της τηλεόρασης άρχιζε τα ρεπορτάζ για την Barbara με το τετριμμένο: «Με πολλές βροχές, αλλά και προβλήματα» κ.λπ. κ.λπ.

Φαιδρότατοι. Μια κλήση όλη κι όλη στην Πάφο για λιμνάζοντα νερά παρά το Παφιακό και δύο κλήσεις για δυνατούς ανέμους σε Λάρνακα και ελεύθερη Αμμόχωστο. Και αυτά, βαφτίζονται ελαφρά τη καρδία «προβλήματα», όταν το μείζον είναι ότι ξεδίψασε, αν μη τι άλλο, η γη. Πόσο κλισέ πια!

ΑΚΗΣ Ε.