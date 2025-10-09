Η κακοκαιρία «Μπάρμπαρα» άφησε το αποτύπωμά της στην Κύπρο με τοπικά έντονες βροχοπτώσεις, ωστόσο, η σύντομη διάρκειά της δεν επέφερε ουσιαστική ενίσχυση στα υδάτινα αποθέματα. Σύμφωνα με στοιχεία της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, το υψηλότερο ποσοστό βροχόπτωσης καταγράφηκε στο Αεροδρόμιο Πάφου με 115%, ενώ οι λιγότερες βροχές σημειώθηκαν στη Λευκωσία, με μόλις 6%.

Αναλυτικά, τα ποσοστά βροχόπτωσης στις κύριες περιοχές της Κύπρου έχουν ως εξής:

Λευκωσία : 6%

: 6% Λεμεσός : 83%

: 83% Αεροδρόμιο Λάρνακας : 32%

: 32% Αεροδρόμιο Πάφου : 115%

: 115% Πρόδρομος : 48%

: 48% Κόρνος : 22%

: 22% Αθηένου: 21%

Σε παγκύπρια βάση, από την 1η Οκτωβρίου, οπότε και ξεκίνησε το νέο υδρολογικό έτος, η συνολική βροχόπτωση ανέρχεται στο 40% της κανονικής για την εποχή.

Οι βροχές κάλυψαν σχεδόν παγκύπρια την επικράτεια, με πιο ευνοημένες περιοχές το νοτιοδυτικό ήμισυ του νησιού, όπως είχε προβλεφθεί από τα μετεωρολογικά μοντέλα. Η διαταραχή κινήθηκε εντός των αναμενόμενων πλαισίων, με κάποια μεμονωμένα φαινόμενα να παραμένουν πιθανά κυρίως στα ανατολικά.

Παρά την ένταση των φαινομένων σε ορισμένα σημεία, το όφελος στα φράγματα παραμένει περιορισμένο. Οι πρώτες βροχές έφεραν και τις πρώτες, αλλά πενιχρές εισροές νερού, με το τελευταίο 24ωρο να καταγράφεται 0,028 Ε.Κ.Μ. και το προηγούμενο 0,055 Ε.Κ.Μ., φτάνοντας σε σύνολο 0,083 Ε.Κ.Μ. για το διήμερο.

Η συνολική πληρότητα των φραγμάτων βρίσκεται σήμερα Πέμπτη στο 11,9%, σε σύγκριση με το 27,8% της περσινής αντίστοιχης ημέρας. Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι εισροές που σημειώθηκαν αναμένεται να μηδενιστούν ξανά, με την πληρότητα να συνεχίσει να μειώνεται μέσα στον μήνα.

Παρά τον περιορισμένο υδρολογικό αντίκτυπο, οι βροχοπτώσεις θεωρούνται ευεργετικές για τη γεωργία, την άρδευση και τις καλλιέργειες, προσφέροντας μια πρώτη ενίσχυση στις αγροτικές δραστηριότητες της περιόδου.

Τέλος, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, δεν αναμένεται άλλη κακοκαιρία να επηρεάσει την Κύπρο έως τις 17 Οκτωβρίου, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση των βροχοπτώσεων στο άμεσο διάστημα.