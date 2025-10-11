Από την ανακοίνωση του ΕΟΑ Λευκωσίας σχετικά με την απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς εγείρονται κάποια ερωτήματα:

– Αν εκκρεμούν καταγγελίες εναντίον του λειτουργού, ο οποίος κατήγγειλε τον γενικό διευθυντή του Οργανισμού για παρενόχληση (σεξουαλική ή μη), ο καταγγελλόμενος απαλλάσσεται αυτομάτως από τις καταγγελίες για κατάχρηση εξουσίας;

– Το γεγονός ότι εξετάζονται καταγγελίες για παρενόχληση εναντίον του καταγγέλλοντος καθιστά τις καταγγελίες του αναξιόπιστες;

– Το γεγονός ότι εναντίον του καταγγέλλοντος εξετάζονται καταγγελίες για παρενόχληση, τον καθιστά ένοχο; Αν όχι, προς τι η σχετική αναφορά του ΕΟΑ την παρούσα συγκυρία;

– Οι καταγγελίες κατά του λειτουργού για παρενόχληση υπεβλήθησαν πριν καταγγείλει ο ίδιος τον κ. Παρμακλή ή μετά τις καταγγελίες του;

– Υπάρχει ενδεχόμενο, είτε ο ένας είτε ο άλλος να προχώρησαν στις καταγγελίες τους έχοντας στο πίσω μέρος του εγκεφάλου τους σκοπιμότητες ή για λόγους αντεκδίκησης;

Τόσον ο διευθυντής του ΕΟΑ, όσον και αυτός που τον έχει καταγγείλει, δεν έχουν καταδικαστεί, γι’ αυτό πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί και κυρίως ο ίδιος ο ΕΟΑ.

ΒΑΣ ΒΑΣ



