Από τα ενδοσκόπια στα… καλάμια πέρασε ο γνωστός γαστρεντερολόγος Σάββας Καδής, εγκαινιάζοντας το νέο του κατάστημα «Angry Fish», αφιερωμένο αποκλειστικά στο ψάρεμα με καλάμι. Ο γιατρός περνά ατέλειωτες ώρες ψαρεύοντας στο πέλαγος και μετατρέπει το μεράκι του για τη θάλασσα σε μια πρωτότυπη επιχειρηματική κίνηση, προσφέροντας σε κάθε ψαρά εξοπλισμό, συμβουλές και, κυρίως, πάθος για το ψάρεμα.

Στα εγκαίνια παρευρέθηκε και ο επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών της ΕΕ, Κώστας Καδής, ο οποίος βρισκόταν στην Κύπρο για υπηρεσιακούς λόγους. Η παρουσία του έδωσε μια διακριτική θεσμική νότα σε μια εκδήλωση με αυθεντική θαλασσινή αύρα, χαμόγελα και ιστορίες από το πέλαγος. Ο Σάββας Καδής απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι όταν αγαπάς κάτι πραγματικά, βρίσκεις τρόπο να το μοιραστείς, ακόμη κι αν χρειαστεί να ρίξεις άγκυρα… στη στεριά.

Α.Ν.