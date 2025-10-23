Δεν ήξερε, δεν ρώταγε; Είναι απορίας άξιο πώς η Πρόεδρος της Βουλής και επικεφαλής του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, αποδέχεται να παρασημοφορηθεί σε τελετή που τελεί υπό καθεστώς νομιμότητας το λιγότερο αμφιλεγόμενο. Η απόφασή της να παρευρεθεί και να τιμηθεί κατά την κατάθεση θεμέλιου λίθου στον χώρο του κρησφυγέτου – τάφου του Γεωργίου Γρίβα Διγενή στη Λεμεσό, εκθέτει τόσο την ίδια όσο και τον θεσμό που εκπροσωπεί.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο Σύνδεσμος Αγωνιστών Πόλεως και Επαρχίας Λεμεσού (ΣΑΠΕΛ) και ο πρόεδρός του, Σταύρος Σταύρου-Σύρος, ουδέποτε εξασφάλισαν τις απαραίτητες άδειες από τον ιδιοκτήτη του χώρου ή την αρμόδια Επιτροπή Μνημείων. Και όμως, η κ. Δημητρίου εμφανίζεται διατεθειμένη να προσδώσει πολιτική και θεσμική νομιμοποίηση σε μια πρωτοβουλία που ερευνάται για παρατυπίες από τις αρμόδιες Αρχές.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ήδη από τον Νοέμβριο του 2024, απαγορεύει κάθε παρέμβαση στον εν λόγω χώρο χωρίς προηγούμενη έγκριση των Αρχών της Δημοκρατίας. Το ίδιο το κρησφύγετο έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο, ενώ προστατεύεται και ο περιβάλλοντας χώρος. Πώς γίνεται λοιπόν η Πρόεδρος της Βουλής να αγνοεί αυτά τα δεδομένα;

Σε μια περίοδο που οι θεσμοί δοκιμάζονται, η εικόνα μιας πολιτειακής αξιωματούχου να παρακάμπτει νόμους και διαδικασίες για χάρη ιστορικών και ενίοτε διχαστικών συμβολισμών, δεν είναι απλώς λανθασμένη, είναι και επικίνδυνη. Η Αννίτα Δημητρίου οφείλει να δώσει εξηγήσεις και, αν χρειαστεί, να αναθεωρήσει τη στάση της.

Α.Ν.