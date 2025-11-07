Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, έστρεψε πάνω του χθες τα φώτα της συζήτησης για την ΑΤΑ εξ αφορμής της αναφοράς του σε «ένα αόρατο χέρι» που τίναξε την κατά που φαινόταν συμφωνία για την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή.

Προφανώς για το να το πει ο Α. Μάτσας κάτι θα έχει υπόψη του και κάτι θα υποψιάζεται. Γιατί όπως ανέφερε, συνομιλώντας με τον Νικήτα Κυριάκου, δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει, αλλά το επανέλαβε άλλες 4 – 5 φορές. Αυτό δείχνει πως δεν ήταν κάτι το τυχαίο που προέκυψε την τελευταία στιγμή.

Λέτε αυτό το αόρατο χέρι να βρίσκεται πίσω και από άλλες αναταράξεις και εργασιακές συγκρούσεις;

