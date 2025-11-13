Πολλές και σημαντικές πληροφορίες ακούστηκαν κατά τη διάρκεια συζήτησης για την αναχαίτιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο συνέδριο «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Εθνικής Φρουράς της Κύπρου στην εποχή του πολέμου της τεχνητής νοημοσύνης», το οποίο διεξήχθη στη Λευκωσία.

Κατά τη συζήτηση, ο εκπρόσωπος της ισραηλινής αμυντικής εταιρείας RAFAEL, μοιράστηκε με το κοινό μια απίστευτη ιστορία.

Τον Νοέμβριο του 2024, ο ισραηλινός στρατός εντόπισε στα ραντάρ του, αυτό που πίστευαν ότι είναι, σμήνος από drones, από την κατεύθυνση του Λιβάνου. Αμέσως οι δυνάμεις αεράμυνας της χώρας εκτόξευσαν τρεις πυραύλους Patriot, οι οποίοι κοστίζουν πέραν των 3.5 εκατ. δολαρίων έκαστος.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό, εν τέλει δεν επρόκειτο για σμήνος με drones, αλλά για σμήνος με πουλιά.

Ο εκπρόσωπος της RAFAEL, προσπαθούσε να καταδείξει την ανάγκη για εξεύρεση μιας πιο συμφέρουσας λύσης για τα drones. Ας ρίξουμε μια καλύτερη ματιά στο κυπριακό anti-drone και στο σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου «ΘΗΣΕΑΣ».

Π.Αν