Αν σας έλεγε κάποιος πως είναι σήμερα η Παγκόσμια Ημέρα του Άνδρα θα τον πιστεύατε. Και γιατί όχι άλλωστε, αφού το 99% του κόσμου, άνδρες και γυναίκες, δεν ξέρουν πότε είναι. Για την ιστορία, να πούμε πως η ημέρα του άνδρα ήταν προχθές, 19 Νοεμβρίου, και αν κρίνουμε από τα κοινωνικά δίκτυα, τα οποία μας δείχνουν τις καθημερινές τάσεις, πολύ λίγος κόσμος το θυμήθηκε. Κάποτε θα πρέπει να το παραδεχτούμε πως η συνεισφορά του άντρα ανήκει και αυτή στα στερεότυπα της κοινωνίας μας, επειδή πολύ απλά αν δεν άνηκε σε αυτή τη λίστα θα βλέπαμε κάποια τάση. Ούτε συντεχνίες, ούτε γυναίκες, ούτε οργανωμένα σύνολα βρέθηκαν να στείλουν κάτι στους άντρες, εν αντιθέσει με τη γιορτή της γυναίκας. Φυσικά το θέμα δεν είναι το δώρο, αλλά η κίνηση. Τα στερεότυπα καμιά φορά δεν είναι μόνο για τις γυναίκες.

Ζ.